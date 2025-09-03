Exembajador Wally Brewster califica de excesivo ataque de EEUU a barco procedente de Venezuela

James "Wally" Brewster, quien fue embajador de República Dominicana en la administración de Barack Obama, calificó como “excesivas”, las acciones del gobierno de Donald Trump de destruir un barco que supuestamente transportaba drogas procedentes de Venezuela.

“Es una táctica muy inteligente para caerle atrás a Maduro y no tanto específicamente por la interdicción de drogas”, dijo al ser entrevistado en el Programa El Despertador.

Explicó que existen otros tipos de tácticas para perseguir los carteles de drogas, “en lugar de simplemente volar una lancha rápida, que pueden ser más efectivas”.

“Y no estoy de acuerdo con ese tipo de tácticas, pero para detener el flujo de drogas, a veces hay que mirar desde dentro. Y somos nosotros en Estados Unidos quienes consumimos las drogas. Así que, mientras no combatamos el consumo de drogas en Estados Unidos y asumamos la responsabilidad de no contar con buenos programas para evitar que la gente las consuma, siempre tendremos ese flujo. Por lo tanto, también debemos asumir la responsabilidad del narcotráfico”, indicó.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo que su país disparó contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente a la prensa durante una intervención en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela" .