Turismo remoza 15 fachadas patrimoniales en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró hoy más de 15 fachadas que fueron restauradas como parte del patrimonio cultural de la Ciudad Colonial.

Las obras remozadas son el Panteón Nacional, la Iglesia de los Remedios, Ermita de San Antón, la Capilla de la Soledad, la Iglesia de las Mercedes, la Capilla de la Tercera Orden, el Convento de los Dominicos, Iglesia Regina Angelorum, Iglesia Santa Clara, el Museo de Casas Reales, la Iglesia de San Lázaro, la Capilla del Rosario, la Parroquia San Miguel, el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, la Primera Iglesia Evangélica y el Alcázar de Colón.

Para la restauración de espacios de patrimonio histórico se realizó una inversión de RD$30,000,000 millones.

“Este proyecto pone en valor nuestro legado histórico y reafirma el compromiso del Ministerio de Turismo con la preservación del patrimonio cultural y la recuperación de espacios de alto valor arquitectónico en Ciudad Colonial”, afirmó Collado durante el acto de inauguración en el parque Duarte de la Ciudad Colonia.

Collado aseguró que todos esos lugares son verdaderos atractivos para los visitantes, nacionales y extranjeros, que acuden a la Ciudad Colonial.

“Amo profundamente la Ciudad Colonial, trabajar en ella y este remozamiento ha sido un reto”, destacó el ministro.

Durante el acto, el ministro expresó que se realizó una inversión complementaria por parte del Ministerio de Turismo de RD$ 400 millones para completar otras obras y, dentro de esos trabajos, está la restauración de la Puerta de la Misericordia, un lugar emblemático del país.

La rehabilitación de la Ciudad Colonial consistió en la reparación de varias calles, aceras, drenaje pluvial y alcantarillado

Se han entregado varias vías como calle Las Damas, Mercedes y Padre Billini. La siguiente fase consta del desterrado de los cables para quitar las telarañas del cableado.

Para realizar los trabajos en la Ciudad Colonial, el Banco Interamericano de Desarrollo invirtió US$90 millones.