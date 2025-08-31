Sanjuaneros aprovechan pollos a RD$200 durante lanzamiento del programa “Inespre en la Provincia”

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) puso en marcha en esta provincia su nuevo proyecto “Inespre en la Provincia”, con el propósito de acercar alimentos frescos y a precios justos a la población.

La jornada, que incluyó la instalación de bodegas móviles en distintos municipios, fue supervisada por el director de la entidad, David Herrera Díaz, quien explicó que camiones cargados de productos de la canasta básica llegaron a San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Bohechío y Juan de Herrera.

Las ventas estuvieron disponibles desde las 8:00 de la mañana del sábado 30 y domingo 31 de agosto. En el operativo se ofrecieron más 3,500 pollos enteros de aproximadamente 4 libras a RD$200, más cartones de huevos de 30 unidades a RD$160, sacos de arroz selecto de 25 libras a RD$750, botellas de aceite de 64 onzas a RD$265, libras de ajo a RD$110, mallas de cebolla de dos libras a RD$80 y dos libras de azúcar a RD$60, entre otros productos comercializados sin costos de intermediación.

“Esta es una nueva iniciativa con la que buscamos recorrer todas las provincias, llevando a la población alimentos frescos, de calidad e inocuos”, enfatizó Herrera Díaz.

El funcionario destacó que, a través de las bodegas móviles y otros programas que ejecuta la institución, los alimentos llegan directamente del productor al consumidor, lo que elimina el costo de intermediación.

Asimismo, aseguró que con “Inespre en la Provincia” se da cumplimiento al mandato del presidente Luis Abinader, de garantizar que los productos nacionales lleguen a cada rincón del país a un precio justo.

El director del Inespre también supervisó las ventas en el mercado de productores de San Juan con el que se beneficiaron residentes en distintas zonas de la demarcación.

Herrera Díaz informó que en el inicio de este nuevo proyecto resultaron beneficiadas cientos de familias en distintos barrios de los municipios de San Juan, e invitó a la población a mantenerse atenta a los próximos operativos a través de las redes sociales @inesprerd y la página web https://inespre.gob.do/.