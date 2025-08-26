Abogado Carlos Mesa renuncia a la defensa de Ángel Martínez

El abogado Carlos Mesa anunció que dejará de ser el defensor Ángel Martínez, contra quien pesan varias querellas por presunta difamación e injuria. Una de estas fue interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Mesa calificó su decisión como "irrevocable" y explicó que se debe a las recientes declaraciones de Martínez, que son contrarias a la estrategia legal y representan una postura de "insistencia contra el sistema".

El abogado indicó que su cliente ha hecho declaraciones en una plataforma pública contra el Presidente de la República y la familia presidencial.

Además, Mesa mencionó que Martínez ha sido visto en bares con el exgeneral Percival Peña, a quien el propio Martínez acusa de haber intentado agredirlo físicamente sin justificación, a pesar del trato amable que le dispensó.

El abogado considera que estas acciones son incoherentes y perjudiciales para el proceso legal, a pesar de los avances que su equipo de defensa había logrado.

Recomendación y despedida

El abogado afirmó que, a pesar del éxito de su defensa, las acciones de Martínez no han sido recíprocas.

Su recomendación final para su excliente es que se vaya del país para un chequeo médico, enfrente sus procesos legales y evite "rebelarse contra el sistema" para no volver a caer en los mismos errores.

Carlos Mesa concluyó su declaración enfatizando que su equipo litiga a un "alto nivel" y que siempre defenderá los derechos de sus clientes sin recurrir a "comportamientos satíricos".