Hallan cádaver de mujer dentro de una cubeta en Mao

Las autoridades de Mao, Valverde levantaron el cuerpo sin vida de una mujer que fue descuartizada y encontrada dentro de una cubeta en el baño de su casa, ubicada en el sector Restauradores.

La occisa fue identificada como Mildred Estefanía Guerrero Quezada de 35 años, quién fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Según informaciones preliminares, el hermano de la víctima se encuentra detenido para fines de investigación.

El cádaver de Mildred fue encontrado en una cubeta con múltiples heridas de arma blanca.

Las autoridades han iniciado una investigación que está en desarrollo y que hay una persona detenida para fines de investigación.