Abinader invitará a la oposición a participar en pruebas del metro de Los Alcarrizos

El presidente Luis Abinder manifestó que invitará a los miembros de la oposición política a ser parte de los viajes de prueba que realiza el Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos.

A raíz de las críticas de los opositores, sobre que el mismo presentaría varios fallos, tanto técnicos como de construcción, Abinader los invitó a ser parte del recorrido de prueba que él realizará a inicios del próximo mes de septiembre.

“Hasta ahora todo ha ido funcionando bien, lo que pasa señores es que la oposición siempre critica todo, habla de todo y eso es parte de ellos y al final entonces quedan mal, porque lo que el Gobierno ha dicho desde el principio, entonces se está cumpliendo”, manifestó el mandatario que aseguró que la extensión de la línea dos del Metro hacia Los Alcarrizos estará en funcionamiento para el público a partir del mes de febrero.

El pasado viernes, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) comunicó que un tren recorrió por primera vez de forma continua los 7.3 kilómetros que conectan la estación María Montez con la terminal ubicada en Los Alcarrizos. Además, se realizaron pruebas de precisión y funcionamiento en los andenes de las cinco nuevas estaciones, validando elementos clave como el alineamiento de puertas, señalización, accesibilidad e iluminación.

“A Los Alcarrizos les vamos a entregar esta obra y se la vamos a entregar bien hecha, con calidad, con criterio y con dignidad. Aquí ha participado un equipo técnico de clase mundial, dominicano y extranjero, que ha puesto todo su esfuerzo para que esta línea funcione como debe, para servir a la gente, para mejorar su día a día, para devolverle tiempo y oportunidades”, fue lo dicho por el director de la Opret, Rafael Santos, en esa oportunidad.