Samuel Pereyra es designado como presidente de Refidomsa por Abinader

Pereyra sustituye al economista Leonardo Aguilera. Este último pasa a ocupar el puesto de presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

Santo Domingo, RD. 

A través del decreto 461-25, el presidente Luis Abinader designó a Samuel Pereyra como nuevo presidente de la Refinería Dominicana de Petroleos.

Pereyra ocupaba la presidencia del Banreservas desde el 16 de agosto de 2020, bajo el decreto 334-20.

Pereyra es cofundador del Partido Revolucionario Moderno, delegado político y gestor financiero de la campaña presidencial de Luis Abinader.

Tiene una especialidad en Derecho Comercial de la Universidad Panthéon-Assas, en Parí. De igual forma, es licenciado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Bajo el mismo decreto, el presidente también designó a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM); Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente.

Abel José Guzmán Then, subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) y Edward Rafael Guzmán Padilla, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Rafael Adolfo Pérez de León, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo.

