"Defectos" en presa de Monte Grande podrían representar "una amenaza potencial" para la región

Hace más de 50 años que el Suroeste exige que se le construya la presa de Monte Grande, un proyecto que cambiaría radicalmente sus rostros de miseria por otros de esperanza, pero ahora, cuando se está más cerca del “metro del Suroeste”, ahora se constituye en una “amenaza” potencial que pone en riesgo a la región.

Así lo expresó el ingeniero Leonardo, “Leo”, Mercedes durante una entrevista en el programa “A Media Mañana".

Mercedes mostró cierta satisfacción porque, a su juicio, el gobierno ordenó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi)a investigar a fondo las denuncias sobre los vicios de construcción y riesgos de la presa, con apoyo de un panel internacional de especialistas, así como visitas de inspección a la obra.

Según expresó en el programa, el presidente Luis Abinader ha recibido múltiples reportes sobre defectos en la construcción de la presa; los cuales, afirmó, no solo representan un riesgo para la estabilidad de la infraestructura, sino que, también, ponen en peligro a las comunidades que viven aguas abajo.

En conformidad con esto, el Instituto Sismológico Nacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reportó que las cuatro provincias de la región Enriquillo son las más vulnerables y con riesgo sísmico en el país.

En una carta enviada el pasado mes de julio del 2025 a la disitintas autoridades involucradas, sostuvieron que esta presa tiene 20 meses acumulando agua sin conexiones derivadoras de agua, ni canales de riegos, acueductos ni hidroeléctrica trayendo como consecuencia un aumento en la presión hisdráulica.enriqu

A su vez, la falla de Enriquillo provocó una fractura tectónica con una depresión de hasta 40 metros bajo el nivel del mar generando la hoya del lago Enriquillo.

“El presidente y su gobierno reconocieron la veracidad de la información tras una primera revisión, solicitando al Indrhi actuar e investigar exhaustivamente los posibles vicios de construcción que están presentes en la obra”, expuso el ingeniero Mercedes.

Como parte de esos esfuerzos y por el reconocimiento de las autoridades, dijo que se conformó un equipo externo para garantizar imparcialidad, que incluye geólogos, ingenieros hidráulicos y de seguridad estructural, los cuales tienen la responsabilidad de evaluar “riesgos” y proponer “correcciones técnicas”.

Se produjo una visita de inspección, encabezada por el director ejecutivo de la institución, Olmedo Caba Romano, el geólogo Osiris de León y el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, con el objetivo de verificar puntos críticos de la presa, los cuales había denunciado la Coalición Enriquillo (CE).

Gobierno reconoce gravedad

Cuando a finales de enero de 2024 el presidente entregó el embalse de la presa, hizo la promesa de iniciar de inmediato el proceso de licitación para contratar las infraestructuras complementarias ese mismo año, pero no ocurrió.

Las obras faltantes: canales colaterales, la línea de alimentación del Acueducto Regional del Suroeste (Asuro), entre otras, son lo que permitirá al Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande funcionar como un todo, lo que no ha podido ser en casi dos años de entrega del embalse por el presidente Abinader.

Según el ingeniero Mercedes, el gobierno, al conformar este panel de expertos, lo que hace es reconocer la gravedad de los vicios de construcción en el importante proyecto.

Mercedes explicó que sobre la problemática técnica del proyecto del director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, no ha informado correctamente al presidente de la República.

“Antes de empezar a operar la presa, ya aparecen esos vicios de construcción y no puede ponerse en operación porque, previamente, debe hacerse la corrección de esos vicios de construcción, que no son los únicos”, expuso.

Por igual, citó como los otros vicios de la presa, el hecho de que una de las compuertas no abrió por los mecanismos operativos, por lo que se recurrió a grúas para “desanclarla”, y luego no hay ajuste entre el hueco con la puerta para ajustarla nuevamente en su lugar para que esta funcione con normalidad.

Al tiempo que consideró, conforme a criterios técnicos, que esa obra no puede, no solo puesta en operación, sino que la misma no puede recibirla el gobierno dominicano como terminada de parte de la empresa contratista.

Interpelación

Mercedes cuestionó la ausencia de vocería en el Congreso de la República, aunque tiene senadores y diputados, que deben hacer valer la voz de la región para demandar no solo la conclusión de la presa de Monte Grande, sino que se hagan bien los trabajos.

En ese sentido, consideró muy importante que el director Caba Romano pudiera ser interpelado por senadores y diputados sobre la realidad de Monte Grande, “pero sin mentiras, sino con la verdad como norte”, porque cree necesaria una explicación sobre la realidad del proyecto.

“No decimos esto con la intención de alarmar; por el contrario, buscamos advertir sobre esta situación, que se investigue, que se tomen las medidas necesarias, como se está haciendo, y que se recomienden las soluciones”, indicó.

En ese sentido, reiteró que el Indrhi, en nombre del Estado, no debe ni puede recibir la presa hasta tanto no se corrijan sus vicios, cuyo coste debe asumir la empresa ejecutora del proyecto, no el pueblo dominicano.