Migración intercepta furgón que traía 79 haitianos indocumentados al país

La Dirección General de Migración (DGM) interceptó un camión de carga que mantenía escondidos a 79 nacionales haitianos indocumentados que intentaban ser trasladados a Santo Domingo.

Los detenidos, 40 hombres, 30 mujeres y 9 niños que acompañaban a sus padres, fueron detenidos en horas de la noche en las Matas de Santa Cruz, municipio de Guayubín, Monte Cristi. El conductor, José Andrés Peralta Martes, fue detenido y será sometido a la justicia con la acusación de trata y tráfico de personas.

La dirección aclaró que esta interdicción, al igual que las anteriores, se ejecuta respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas y actúa con el objetivo principal de combatir la migración irregular y prevenir delitos vinculados a esta, como el tráfico ilícito de personas y la delincuencia organizada.

La DGM reiteró su compromiso con la garantía de los derechos inalienables, el trato humano y el respeto a la dignidad human