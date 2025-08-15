Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

migración

Migración intercepta furgón que traía 79 haitianos indocumentados al país

El conductor, José Andrés Peralta Martes, fue detenido y será sometido a la justicia.

Indocumentados capturados antes de entrar de manera ilegal al país.

Indocumentados capturados antes de entrar de manera ilegal al país.Fuente Externa


Santo Domingo, RD.

La Dirección General de Migración (DGM) interceptó un camión de carga que mantenía escondidos a 79 nacionales haitianos indocumentados que intentaban ser trasladados a Santo Domingo.

Los detenidos, 40 hombres, 30 mujeres y 9 niños que acompañaban a sus padres, fueron detenidos en horas de la noche en las Matas de Santa Cruz, municipio de Guayubín, Monte Cristi. El conductor, José Andrés Peralta Martes, fue detenido y será sometido a la justicia con la acusación de trata y tráfico de personas.

La dirección aclaró que esta interdicción, al igual que las anteriores, se ejecuta respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas y actúa con el objetivo principal de combatir la migración irregular y prevenir delitos vinculados a esta, como el tráfico ilícito de personas y la delincuencia organizada.

La DGM reiteró su compromiso con la garantía de los derechos inalienables, el trato humano y el respeto a la dignidad human

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados