Comunidad de Las Terrenas “celebra” el sexto cumpleaños de una escuela sin terminar

La comunidad de La Ceiba, en Las Terrenas, volvió a alzar su voz frente al abandono de la construcción de la Escuela Primaria Félix Sosa, ubicada en la calle Boulevard, sector La Ceiba, cuya edificación permanece inconclusa desde hace seis años.

De acuerdo a una nota de prensa, la protesta, organizada por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), se realizó de manera simbólica, con la celebración de un “cumpleaños”, con bizcocho para marcar un nuevo periodo sin que el plantel haya sido terminado.

“Tenemos seis años en construcción y 230 niños que no iniciarán el año escolar en su propia escuela”, denunció la directiva de la APMAE.

La actividad contó con la presencia y respaldo del presidente de la Seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP); dirigente de la Fuerza Magisterial, Juan Carlos Medina, quien acompañó a los padres y madres en lo que calificó como “un reclamo legítimo de toda una comunidad”.

Durante la protesta, el ingeniero a cargo de la obra se presentó en el lugar y explicó que el estancamiento se debe a que el Ministerio de Educación no ha emitido los pagos correspondientes. Aseguró que, por su parte, continuará trabajando con recursos propios “hasta donde pueda”, aunque sin un compromiso formal de fecha para la entrega.

La conclusión de la Escuela Félix Sosa forma parte del Plan de Desarrollo Municipal 2023, lo que la ubica entre las prioridades para el sector educativo local. Sin embargo, vecinos y autoridades comunitarias acusan al Gobierno de incumplir este compromiso, dejando a decenas de niños en condiciones provisionales o sin espacio para iniciar clases.

El plantel, de tanda matutina figura en registros del Ministerio de Educación como uno de los centros con más de 200 estudiantes de entre 5 y 11 años, lo que, según la comunidad, evidencia la urgencia de su finalización.