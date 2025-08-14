DGM deporta a 578 y detiene a 1,192 indocumentados

La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que detuvo a 1,192 nacionales haitianos indocumentados quienes se desplazaban por diferentes lugares del territorio nacional, en operaciones ejecutadas en diferentes puntos del país.

En un documento de prensa, explica que los trabajos, siguiendo las directrices del Gobierno y el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se ejecutan dentro del plan estratégico de la DGM para combatir la informalidad migratoria, el tráfico ilícito de personas y otras prácticas que comprometen el orden público y la seguridad nacional.

Las interdicciones, con el apoyo de unidades tácticas de los organismos de seguridad del Estado, fueron realizadas en el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron a 199 personas; en La Vega, 198; Pedernales, 77; Elías Piña, 71; Santiago de los Caballeros, 69; Dajabón, 63; Mao/Santiago Rodríguez, 49, y Montecristi, 19.

Destaca que el Ejército de República Dominicana realizó 304 detenciones; la Policía Nacional, 89 y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza Terrestre, 54. También se contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el Ministerio Público, entre otras instituciones.

Deportación

La DGM informó además que procedió a la deportación de 578 indocumentados, quienes fueron entregados en los puntos de control migratorio fronterizo.

Específicamente, detalla que por Dajabón se deportaron 345 personas; por Elías Piña, 134; por Jimaní, 64 y por Pedernales 35.

Asegura que las repatriaciones se realizaron con respeto a la dignidad de las personas involucradas.

La DGM indica que reafirma su compromiso de actuar con transparencia y ética en todas sus operaciones y resalta que esas medidas reflejan la voluntad del gobierno dominicano para enfrentar la inmigración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis haitiana.

Señala que las operaciones se realizan en cumplimiento de las leyes y de los protocolos de respeto a las prerrogativas y la dignidad de los extranjeros sorprendidos en situación irregular.