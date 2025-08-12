Este sábado día de la Restauración es no laborable y no se cambia

El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país, que el sábado 16 de agosto de 2025, fecha en la que se celebra el día de la Restauración de la República, no se cambia.

En ese sentido, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el domingo 17 del mismo mes, salvo los trabajadores que descansan los domingos, quienes se reintegrarán el lunes 18, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

“La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país”, según precisaron a través de un comunicado de prensa.

La celebración de estas fechas, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos de la República Dominicana.

En aquellas empresas, que por su naturaleza deben permanecer abiertas al público, los trabajadores deben recibir una remuneración adicional, de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo.