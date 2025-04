Arrestan a "falso héroe" en tragedia de discoteca en República Dominicana

Agentes de inteligencia de República Dominicana arrestaron a un hombre acusado de atribuirse falsamente rescates de sobrevivientes del colapso de una discoteca en Santo Domingo, que dejó 231 muertos, anunciaron este miércoles las autoridades.

Rafael Rosario Mota, de 32 años, cobraba por entrevistas en medios de comunicación en las que "se hizo pasar" por "héroe", al decir que había participado en el rescate de 12 personas en los escombros del club nocturno Jet Set, según la Policía Nacional.

El techo del local se derrumbó la madrugada del 8 de abril durante un concierto del cantante de merengue Rubby Pérez, quien se cuenta entre los fallecidos.

"¡Falso héroe!", indicó un mensaje divulgado en Instagram por esa institución policial junto a un breve video del acusado, en el que pidió perdón.

"El arresto se produjo justo cuando salía de una nueva entrevista en una plataforma digital, donde volvió a repetir sus falsos testimonios a cambio de dinero, como parte de un 'media tour' que venía realizando con información manipulada y declaraciones inventadas", relató la policía. "En ningún momento estuvo en la zona de la tragedia", añadió.

"Lo hice porque me pagaron (...). "Le pido excusas a la población, le pido excusas a las autoridades", dijo el hombre en el video.

Uno de los rescates que se atribuía era el de una reconocida presentadora de noticias de TV, Elianta Quintero.

De hecho, en un programa, Quintero coincidió con Rafael Rosario Mota y se le vio conmovida por el relato del hombre.

"Me movió muchísimo el alma escuchar a Rafael decir detalles del momento de mi rescate, que fueron ciertos (...) Si estaba allí o no estaba allí, si se lo contaron o si lo vio en declaraciones anteriores, no es una respuesta que yo tenga", reaccionó la periodista. "Yo no recuerdo las caras de las personas que me sacaron de allí, no fue una sola persona, fueron varias", dijo.