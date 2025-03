RD y Puerto Rico firman acuerdo para impulsar turismo multidestino

El ministro de Turismo, David Collado, y la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Turismo entre ambas islas.

La iniciativa busca facilitar la interconexión aérea y mejorar la oferta turística de la región, permitiendo a los visitantes explorar ambos destinos en un solo viaje.

Durante la firma del acuerdo, González Colón destacó la importancia de esta colaboración, subrayando la oportunidad que representa para potenciar el desarrollo económico de Puerto Rico y la República Dominicana.

“Tanto la República Dominicana como Puerto Rico son imanes turísticos, pero hasta ahora no se había hecho una coordinación formal que reflejara la realidad de que el Caribe somos nosotros”, afirmó la gobernadora.

Asimismo, resaltó la complementariedad de ambos destinos, señalando que “mientras la República Dominicana atrae una gran cantidad de turistas europeos, Puerto Rico es un punto clave para el turismo estadounidense. Ahora, con esta alianza, podemos ofrecer una experiencia integrada para que los visitantes disfruten de ambos países en un mismo viaje”.

El acuerdo tiene como objetivo fomentar una mayor conectividad aérea entre ambas naciones y facilitar paquetes turísticos que incluyan estadías en ambos territorios.

“Si un turista llega desde Madrid a San Juan, puede recorrer Puerto Rico y luego viajar a Santo Domingo para seguir explorando la región. De igual manera, alguien que arribe a la República Dominicana desde Europa o Latinoamérica podrá aprovechar su visita para conocer Puerto Rico”, explicó González Colón.

Por su parte, Collado recordó cómo nació la idea de esta alianza durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, resaltando el compromiso de la gobernadora con este proyecto.

“La verdad es que teníamos coordinada una reunión en el stand de República Dominicana, y ella, amablemente, dijo: “No, yo voy al stand de República Dominicana”, explicó el ministro.

“Fue un amor a primera vista. Allí discutimos estos temas de hacer una alianza, de crear lo que es el multidestino y alejar el pensamiento de que Puerto Rico y República Dominicana son competencia. Para nada. Somos aliados”, enfatizó.

El turismo entre ambos destinos ya es significativo, pero este acuerdo busca potenciarlo aún más, según Collado.

Reveló que “255,000 puertorriqueños visitaron República Dominicana en 2024, y este año proyectamos que la cifra llegue a 300,000”.

Este crecimiento, agregó, confirma la relevancia de Puerto Rico como un mercado clave para el turismo dominicano.

Durante años, se ha hablado de establecer un multidestino en el Caribe, pero sin resultados concretos.

“Reuniones han venido y han pasado”, lamentó Collado.

“Yo me reuní hace tres años con el ministro de México, el ministro de Jamaica, el de Panamá… pero esto siempre se quedaba en teoría y nunca se concretizaba. La gobernadora me dijo: “Vamos a darle para adelante a esto, vamos a hacerlo, vamos a efectuarlo”. Y aquí estamos”, dijo.

El ministro enfatizó que este acuerdo representa una oportunidad para transformar la manera en que los turistas experimentan la región.

“Si un turista viaja a Europa, visita Madrid, París, varias ciudades y países. ¿Por qué cuando un europeo venga a República Dominicana no puede venir a Puerto Rico? ¿O por qué un turista estadounidense no puede pasar de San Juan a Santo Domingo, La Romana o Punta Cana?”, externó.

En clave

Otro punto clave del acuerdo es mejorar la conectividad aérea y hacer más accesibles los viajes entre las dos islas.

Collado recordó que en el pasado, los altos costos de los vuelos eran un obstáculo.

“Muchos puertorriqueños me decían: Me sale mejor ir a Miami o me sale mejor ir a Europa”, afirmó.

Además del impacto en el turismo, la alianza también busca fortalecer la promoción conjunta de ambos destinos en mercados internacionales.

Collado anunció que “nuestro equipo de marketing trabajará con el equipo de turismo de Puerto Rico para iniciar lo más pronto posible una promoción conjunta. Pondremos fondos en partes iguales y ya se podrá ver en Europa, en Alemania, en Inglaterra, el logo de República Dominicana y Puerto Rico abrazado siempre”.

Una estrategia de expansión turística

Collado destacó la relevancia de la iniciativa y su impacto en la competitividad del Caribe.

“Este acuerdo no solo fortalecerá nuestras economías, sino que también nos permitirá posicionarnos como un destino conjunto en el mapa del turismo internacional”, aseguró.

Un impulso para el turismo y la economía

El acuerdo también prevé el desarrollo de estrategias conjuntas de promoción turística, eventos binacionales y nuevas inversiones en infraestructura para facilitar el flujo de viajeros entre ambas islas.

“Más allá del turismo, esto es una plataforma para el desarrollo económico. La interconexión facilitará nuevas oportunidades para la inversión, la creación de empleos y el crecimiento de la industria de servicios”, aseguró González Colón.

Por su parte, Collado subrayó que este es solo el comienzo de una relación más estrecha entre ambos países.

“El Caribe es una de las regiones más bellas y diversas del mundo. Unidos, podemos hacer que más turistas descubran su riqueza y aumentemos nuestra competitividad en el mercado global”, dijo el ministro.

Inicio de planes

“Ya vamos a empezar una campaña promocional en el mes de mayo. Tanto la Compañía de Turismo de Puerto Rico como el Ministerio de Turismo de la República Dominicana aportarán un millón de dólares cada uno para esta promoción”, dijo la gobernadora.

La iniciativa no solo incluirá publicidad conjunta en mercados internacionales, sino también la creación de eventos, festivales, rutas y paquetes turísticos que combinen ambas islas.

“Esto significa que podemos hacer eventos, festivales, rutas, paquetes que incluyan ambas jurisdicciones. Nunca antes se había logrado un acuerdo de este tipo, que facilitará que los viajeros aprovechen su ruta en el Caribe para dividir su tiempo entre República Dominicana y Puerto Rico”, señaló la mandataria.

Asimismo, resaltó la importancia de mejorar la infraestructura y la logística del turismo entre ambas naciones.

“No es lo mismo pensar en un turista exclusivo para Puerto Rico cuando ahora abrimos una ventana de flujo de tráfico con República Dominicana, que recibe una gran cantidad de turistas europeos”, explicó.

Con esta alianza, ambas islas se presentarán en ferias internacionales como un destino integrado en lugar de competir entre sí.

“En vez de que alguien decida ir a Cuba o a Jamaica, aquí tiene dos por uno. Aquí visita dos destinos en un solo viaje”, enfatizó la gobernadora.

Además, según ella, esta estrategia permitirá fortalecer la oferta cultural y de entretenimiento de ambos países.

“Puerto Rico es la capital del reggaetón, y República Dominicana la cuna del merengue. Los artistas pueden hacer eventos en ambos lugares y promocionarse mutuamente, fortaleciendo así nuestra interconectividad”, agregó.

Un modelo innovador para el Caribe

La gobernadora externó que esta iniciativa es inédita en la región.

“Esto nunca se había hecho en Puerto Rico, pero pasa en España y en Europa. Una vez el turista llega, se mueve entre distintos destinos. En nuestro caso, el vuelo entre Puerto Rico y República Dominicana es aún más corto, lo que facilita la interconexión”, dijo.

En la firma del acuerdo participaron figuras reconocidas como la presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina y el cantante puertorriqueño Tito “El Bambino”, quienes resaltaron los lazos culturales que unen a ambas naciones.