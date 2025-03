Abinader sobre deseo de Raquel Peña: “No me meto en temas de aspiraciones políticas”

El presidente la República, Luis Abinader, manifestó que no se ha referido con relación a las aspiraciones presidenciales de sus diferentes compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que planea mantenerse al margen de esa contienda interna por el momento.

Al ser cuestionado durante LA Semanal sobre las aspiraciones presentadas por la vicepresidenta Raquel Peña, el mismo recalcó que se mantendrá con la misma posición al respecto.

“Ustedes saben que yo nunca me he involucrado en los temas de aspiraciones políticas aquí, ni anteriormente ni ahora tampoco me voy a involucrar en esos temas”, manifestó el mandatario.

El pasado fin de semana la vicepresidenta Raquel Peña exclamó que “sueña con subir las escalinatas del Palacio como presidenta de la República”, confirmando de esa manera las especulaciones que han surgido durante los últimos meses, señalando su interés por alcanzar la silla presidencial del Gobierno dominicano.

Desde que el jefe de Estado oficializó que no iría en búsqueda de un tercer periodo consecutivo al frente del Poder Ejecutivo, múltiples aspirantes se han dado a conocer dentro del PRM, por lo que siempre se ha manejado la posibilidad de que Peña sea la persona que reciba el apoyo del oficialismo de cara a la contienda interna del 2027 como una forma de “garantizar la unidad” del partido.

La vicemandataria se ha convertido en la mano derecha del jefe de Estado, asumiendo cada vez más responsabilidades en áreas de crisis para el Gobierno.

Además, en la última campaña electoral se adentró de lleno en el activismo político, consiguiendo simpatizantes en varios sectores del PRM y de la sociedad dominicana.

Los demás aspirantes

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Turismo, David Collado; el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y el presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, son de los nombres mencionados para optar por la candidatura presidencial del partido oficialista.

La precampaña no inicia de manera oficial hasta junio del 2027.