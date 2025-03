Requisitos para solicitar la visa Schengen

Viajar a los 29 países europeos que conforma la zona el área Schengen, tiene como requisito un visado, aunque es buen saber que cada nación es soberana y se reserva el derecho de permitirte su acceso o no del visitante.

Estos países son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Suiza.

El pago del visado en República Dominicana es de 90 euros o su equivalente en peso dominicano, pero la tarifa varía de acuerdo a la edad, ya que de 6 a 12 años se paga 45 euros.

Entre los requisitos para la visa, primero está el formulario de solicitud que debe ser llenado y firmado. Para esta nota tomamos el que se encuentra en el portal web de ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, es gratuito y los interesados pueden descárgalos.

En este documento tiene una serie de preguntas sobre datos personales, motivos del viaje, entre otros que deben ser llenados todos

“Este visado permite estancias en el área Schengen de hasta 90 días (en cualquier período de 180 días) por razones de turismo, negocios, visita familiar, tratamiento médico, para realizar estudios, prácticas no laborales o actividades de voluntariado de duración no superior a 90 días, o para otras actividades que no tengan carácter lucrativo. También permite el tránsito territorial y aeroportuario”.

Cada motivo tiene requisitos particulares

Una foto biométrica reciente de fondo claro; póliza del seguro de salud de viaje o de un plan médico internacional válido para todos los estados Schengen que debe cubrir el período total del viaje.

El pasaporte original y copia de la primera página, este debe tener una validez por lo menos tres meses después de la visa solicitada. Si tiene, es importante presentar copia de los visados anteriores y de existir pasaportes vencidos.

La cédula vigente, en original y una copia, acta de nacimiento, dado el caso, acta de matrimonio del solicitante

Dado el caso, acta de nacimiento, de los hijos del solicitante (en original y una copia)

El solicitantes debe presentar estados de cuenta bancaria de los últimos tres meses, certificación bancaria actual en original, dado el caso, copias de los títulos de propiedad (casa/departamento/carro).

En caso de que viajen menores de edad: se requiere una copia del pasaporte del representante legal; una declaración de consentimiento debe ser firmada personalmente en la Embajada correspondiente, presentando una identificación válida.

Si es empleado se le solicita carta de trabajo con el salario devengado y período de vacaciones autorizadas, estado de cuentas y otros documentos que demuestren la solvencia económica.

En caso de que trabaje por cuenta propia

Un requisito es que debe presentar una declaración relativa a su actividad que realiza, declaración de impuestos y otros.

Si no tiene suficiente solvencia económica y sea invitado a cualquiera de esas naciones, debe llevar a la embajada correspondiente la invitación legalizada.

Si su viaje es meramente turismo, es indispensable presentar reservación de hotel.