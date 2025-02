Universidad Dominicana O&M gradúa 1,913 nuevos profesionales

A celebrarse el Día Nacional de la Juventud, la Universidad Dominicana (O&M) entregó a la sociedad dominicana 1,913 nuevos profesionales en su 101.ª graduación ordinaria, en diversas carreras que se insertarán en el campo productivo del país. Estos incluyen de grado y posgrado.

Karina Gamboa Sánchez, quien se graduó como licenciada en Comunicación Social, dice que para ella lo más difícil fue no abandonar sus estudios a pesar de tener muchas limitaciones económicas, las cuales su familia no podía cubrir. La joven oriunda de la ciudad de Santo Domingo atribuye que fue un reto para ella ser profesional y tuvo que trabajar y, a su vez, también estudiar.

“Me siento feliz y agradecida a Dios por este gran logro que Dios me permitió el día de hoy, gracias a mi madre y mi padre que me inculcaron los valores y me ayudaron a ser la persona que soy hoy en día”, señala la graduanda.

A su vez, visiblemente nostálgica, Jennifer Rondón, quien acompañó a su hermano en la graduación, contó a este medio que ella no pudo continuar por las condiciones económicas; sin embargo, su hermano Chris Rondo Pascual, de 26 años de edad, sí continuó como estudiante hasta terminar su carrera. El joven es egresado de la carrera de Ingeniero en Sistemas y Computación.

“Mi hermano nos ha hecho muy orgullosos en el día de hoy; a veces lo económico hace que los muchachos se desencanten, pero gracias a Dios y a la fuerza de sus padres, él hoy lo ha logrado”.

Por su lado, Ramón Rodríguez de Paula es otro joven que finaliza sus estudios en psicología clínica; dice que sin Dios no hubiera cumplido su meta y agradece a Jehová y a sus padres por permitirle cumplir su meta. “Agradezco primeramente a Dios y luego a mis padres, a mis hermanos que me apoyaron mucho con relación a lo económico.

Graduandos mientras hacen el juramento en la ceremoniaFuente Externa

Lo más difícil para mí fue cuando llegó la pandemia y no estaba acostumbrado a esa forma de estudiar; sin embargo, lo pude hacer”, dijo el joven.

Asimismo, María Cáceres es una madre que fue a acompañar a su hija llamada Alondra Cabrera Cáceres en su graduación. Expresa que su hija se siente muy feliz y contenta porque, gracias a Dios y a ella, se pudo graduar de licenciada en mercadotecnia.

“Me siento muy feliz y contenta porque ella pudo terminar sus estudios hoy”, señaló la dama.

Graduación

El rector de la universidad, licenciado José Rafael Abinader, hizo un llamado alos graduandos para celebrar la importancia de ser un profesional capacitado y con las herramientas necesarias que la sociedad dominicana necesita.

De igual forma, 1007 profesionales terminaron sus maestrías y especialidades en la academia.

Los profesionales son de las siguientes carreras: 405 Psicología en diversas áreas, 252 en ingeniería en sistema, 216 ingenieros industriales, 191 contadores, entre otras carreras.

El acto estuvo encabezado por los miembros del Consejo Docente de la universidad y la vicerrectora académica Josefa Altagracia Navarro.