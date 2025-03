Danilo Medina: “Mis familiares son víctimas de ser hermanos de Danilo Medina, por eso están presos”

“Mis familiares son víctimas de ser hermanos de Danilo Medina, por eso están presos y por eso los persiguen, porque son mis hermanas”, así es como el expresidente Danilo Medina explica la situación judicial en la que está involucrada su familia en la red de corrupción administrativa denominada Antipulpo, específicamente Alexis Medina y Carmen Magalys Medina, sus hermanos.

Medina explicó que lo que pasó con él y su familia es fácil de entender, pues dijo que se les comenzó a perseguir aplicando el tipo de política que se ha aplicado en toda la región, la denominada “lawfare” o guerra judicial.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el programa radial Sol de la Mañana, recordó las elecciones del año 2016 y enfatizó “¿cómo se explica que a un gobierno que fue elegido con un 62 % de los votos en el país le montaran un movimiento de protesta? Prácticamente comenzando el gobierno para desacreditarnos”.

El exmandatario relató que a inicios de su segundo gobierno se crearon imágenes en las que aparecía detrás de las rejas de la cárcel junto al expresidente Leonel Fernández, en donde acusaban a los dos de ser ladrones.

Enfatizó que todo eso es resultado del “libreto de la judicialización de la política” que, a su entender, “había que desacreditarme a mí y había que desacreditar a mi familia”.

Dijo que la razón por la que no había hablado del tema es “porque cuando hay ruido no te escuchan y aquí se montó una campaña de descrédito, de difamación y de infamia contra mi familia y contra mí que no hacía nada con hablar porque no te permitían que hablara”.

"No bastó con que yo nombrara una comisión de notables del país de todos los sectores", mencionó de la iglesia, del empresariado, de los trabajadores y de las organizaciones de la sociedad civil, para que investigaran a Punta Catalina, "porque ellos inventaron la campaña de que Punta Catalina era el cuerpo del delito para meterme preso, todos lo recuerdan".