Danilo revela lo que le dijo Mike Pompeo en la llamada de 2019

El expresidente de la República, Danilo Medina, reveló lo que le dijo el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la llamada telefónica que le hizo en julio de 2019.

“Nadie oyó a Pompeo decir lo que me dijo. Yo tampoco lo dije, pero aquí había un libreto para decir que Pompeo me llamó para llamarme la atención de que no me podía reelegir. Nada de eso es cierto. Ese señor me llamó para decirme: 'Presidente, lo que usted vaya a hacer hágalo dentro de la ley'. Y mi respuesta: No hago nada que no esté dentro de la ley. Así ha sido el ejercicio de mi Gobierno en este tiempo. Le deseo mucha suerte y muchas gracias. Eso fue todo”, dijo Medina en una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana (Zol 106.5 FM).

El exmandatario atribuyó todo lo que se dijo de esa llama a una campaña de descrédito en su contra. “Era parte de un libreto”.

Danilo aseguró que no tuvo intención de reelegirse, y que a todos los que aspiraban a la candidatura, él los reunió en el Palacio dos años y medio antes del 2020.

Sostuvo que el Partido de la Liberación Dominicana estaba dividido y él no contaba con los votos para modificar la Constitución, por lo que llamó a todos los aspirantes a la candidatura presidencial para que arreciaran su campaña: “que yo no voy a ser candidato

“Yo no tenía cómo modificar la Constitución. Había que modificar la Constitución y yo no tenía los votos para hacerlo. Yo recuerdo que cuando decidí decir públicamente que no me iba a reelegir convoqué a todos los que estaban aspirando y le dije: arrecien su campaña porque yo no voy a ser candidato”, aseguró.

"Yo no escogí a Gonzalo Castillo"

Medina dijo que no fue él que escogió a Gonzalo Castillo como candidato para las elecciones del 2020, sino que ellos ( el partido) escogió tres encuestadoras y en las tres lo escogieron como candidato.

“Yo no impuse a nadie y el que ganó tendrá todo mi apoyo, como los que surjan en esta elecciones tendrán “mi apoyo”.