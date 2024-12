Reconocen al periodista Tomás Aquino Méndez; pide a la juventud no doblegarse antes males sociales

El destacado periodista Tomás Aquino Méndez, recibió su segundo reconocimiento en menos de un mes por sus aportes al desarrollo del Sur, en la inauguración de la Cuarta Versión del Torneo de Baloncesto Navideño que se desarrolla en este municipio con la participación de 9 equipos.

La Asociación de Gestores Culturales de Barahona, entregó el premio Enriquillo de Oro al jefe de información de Listín Diario. Sin embargo, la noche del pasado sábado, el Club Cultural y Deportivo Kico Zorrilla, lo reconoció con una ceremonia a la asistieron el senador Guillermito Lama y los diputados Juan Bolívar Cuevas y Olfanny Méndez.

“Es un hombre que lo ha dado todo por Tamayo, una lucha incansable, este pueblo ese señor es un héroe”, expresó Yolin Santana Feliz minutos antes de la entrega de la placa de reconocimiento al exdirector de Prensa de Radio Enriquillo.

Aquino Méndez, acudió al evento acompañado de familiares y exhortó los jóvenes de su comunidad natal a seguir los caminos correctos, la solidaridad, la honestidad y la lucha por su pueblo “que es siempre la defensa por los mejores intereses”.

“Sigan adelante, no se dobleguen, no se dejen doblar el pulso por tantas cosas negativas de la sociedad tenemos futuro y el futuro pertenece al que sabe luchar y seguir adelante a pesar de los tropezones; si tropieza y no te cae da un paso hacia adelante. Pa' lante, cuídense, protéjanse y amamos nuestra juventud, viva Tamayo”, dijo.

Para Tomas Aquino, los reconocimientos son grandes tesoros que lo estimulan a continuar el camino que se ha trazado, en el que ha logrado grandes cosas para la región. “Porque mantener a la región en la palestra, en los medios de comunicación más importantes es un paso interesante”.

Reconoce el avance del Sur, pero, dice que aún hay otras metas que alcanzar. “No daremos un paso hacia atrás, nuestro compromiso con la región sigue y no sabemos hasta donde nos puede llevar le destino”.

Tomas Aquino Méndez, felicitó a los jóvenes dirigentes del club que le hizo el reconocimiento y agradeció el valor que dan a su trayectoria de trabajo como un periodista que se mantiene apegado a los sanos intereses de la región y el país.

“Reconocer a una persona que ellos ni siquiera conocieron con amplitud, pero que siguen su trayectoria me hace sentir emocionado y junto conmigo esta parte de mi familia que vino acompañarme el día de hoy y creo que no voy a defraudarle”, dijo.

sobre el torneo

El senador de Bahoruco, Guillermito Lama, ponderó la importancia del torneo navideño como espacio de disciplina y entretenimiento sano de los jugadores y ciudadanos que lo disfrutan.

“Estamos agradecidos de estar aquí, porque como joven deportista que fue organizando los torneos de baloncesto en el municipio de Neyba, estamos convencidos que en el deporte está el futuro de la juventud”, dijo el legislador.

El presidente del Club Cultural y Deportivo Kico Zorilla, Johnny Santana Feliz, informó que en el torneo que culminará el 30 de diciembre. Compiten los equipos de los barrios Hato Nuevo, La Altagracia, Alto de Las Flores, Cacique y La Cuba; así como sus iguales de los distritos municipales de Santa Bárbara, Santana, Mena, Uvilla.

Los juegos se realizarán durante 18 días, de 7 a 9 de la noches, lunes a viernes, y fines de semanas a las 10 de la mañana.

De su lado, el secretario del club organizador, Otoniel Reyes, pidió el apoyo de los tamayeros y llamó a los jóvenes a integrarse en el basquetbol para que en el mañana sean personas de bien.

En tanto, Diosfelix Feliz García, narrador deportivo por más de 15 años, pidió a la juventud a que se alejen de las drogas.