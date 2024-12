Aduanas incrementa a 5,000 dólares gracia navideña para dominicanos en el exterior

La Dirección General de Aduanas (DGA) incrementó a un 30 %, para el valor total de artículos y regalos que los dominicanos residentes en el exterior puedan traer al país para sus familiares, exonerados de los aranceles correspondientes.

El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Eduardo Sanz Lovatón, quien indicó que el tope del valor de los artículos a exonerar será de USD$5,000.00 y el beneficio se extenderá hasta el 15 de enero de 2025, convirtiéndose en la gracia de mayor valor y extensión en tiempo de la historia.

“Nosotros queremos decirles a todos ustedes, que los queremos mucho y los consideramos, muchas gracias por todos sus sacrificios”, dijo el director de Aduanas en un mensaje dirigido a la diáspora dominicana.

La gracia navideña aplica tanto para los dominicanos que ingresen al país por vía aérea como por la marítima, siempre que el valor Free on Bord (FOB) de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sea en cantidades comerciales, permitiéndose, solamente, una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en el caso de los electrodomésticos.

Esta exoneración se aplicará por familia, y para aquellas que tienen al menos seis meses sin venir al país.