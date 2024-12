Tías de la menor presuntamente violada por profesor piden justicia

Familiares de la menor presuntamente violada por el profesor Fernando Altagracia Peña Eusebio en la escuela básica del batey La Siria, de San Pedro de Macorís, piden que se haga justicia por el caso de su pariente.

Georgina, tía de la menor, expresó que “el maestro está para educar, no para abusar a una niña de 13 años”. Asimismo, agregó que espera que el miércoles se haga justicia, día para el cual se ordenó el segundo aplazamiento a la medida de coerción, ante el paro de los fiscales que procuran un aumento salarial.

Al ser abordadas de si recibieron dinero de los familiares de Peña Eusebio, señalaron no saber nada de lo que dicen. “Nosotros no sabemos nada de dinero. Nosotros no nos hemos juntado con nadie. Nosotros queremos justicia y que el que sea culpable pague”, expresó Evelin, también tía de la adolescente abusada.

Evelin aseguró que los profesores amenazaban a la menor y que actualmente la joven no actúa como solía hacerlo, además que asiste a tratamientos psicológicos.

Evelin, tía de la menor de 13 años.Leonel Matos.

“No está bien. Es que esto es de una magnitud para no estar bien. Ya dañaron a esa niña”, dijo.

Por su parte, Kania Peña, esposa del acusado, solo espera que la justicia de Dios actúe.

Antecedentes del caso

En las motivaciones de la solicitud instrumentada por el Ministerio Publico, afirman que el maestro Peña Eusebio abusaba sexualmente de la alumna desde hace tres meses, delito que supuestamente cometía en las tardes y dentro del aula.

A él, al igual que a su primo y profesor de matemáticas Alejandro Roberto Bello Matos, que permanece prófugo, lo acusan de violar a la estudiante de 13 años de edad.

La calificación jurídica trata las violaciones a los artículos 330, 331 y 332 sobre atentado al pudor, además del 396 y sus temas A, B y C, de abuso contra niños, niñas y adolescentes.