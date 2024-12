Llueve y llueve, no deja de llover. Parece que tendemos una navidad pasada por agua.

Emma esta de mal humor, dice que todo en la casa está húmedo, que nada se seca y que ese olor es muy desagradable. Tiene toda la razón, la humedad ha permeado el ambiente y el poco sol que se asoma de vez en cuando, con mucha timidez, es incapaz de secar la casa entera.

No sé si esto seguirá hasta el día de navidad, pero yo veo bastante improbable que se puedan celebrar festejos al aire libre y mucho menos conciertos. En la prensa están anunciando con bombos y platillos un gran concierto para la semana que viene. Dios quiera que no llueva y se arruine el festival. Como ese hay muchos planificados, además de los festejos que la gente organiza por doquier, todos al aire libre, naturalmente. Porque aquí, en cualquier patio, se puede armar un alboroto, en un dos por tres. Solo hay que buscar unas cuantas botellas de ron y de cerveza, convocar a los amigos y pedirles que traigan un conjunto, aunque esto ya no es necesario porque con los celulares y las bocinas amplificadoras, se obtiene la música deseada.

La música por decir una palabra decente, porque lo que oyen, de música no tiene nada. Estos sonidos que entusiasman a la juventud, mas parecen un conjunto de perros ladrando, pero ¡qué remedio! Eso es lo que está de moda y lo que entusiasma a la juventud.

Si se le agua la fiesta, armaran el jolgorio dentro de la casa y asi, por lo menos, el ruido quedara aminorado.

En fin, que hay que resignarse porque con el clima no se puede contar. Todos los preparativos grandes o pequeños, deberán llevar la advertencia de que se celebrarán al aire libre, dependiendo de la lluvia, si no tendrán lugar en un sitio resguardado.

Vamos a rogarle al Eterno Hacedor que la Noche Buena transcurra sin una gota de agua y todo el mundo pueda festejar a gusto. Mientras tanto, saldremos con el paraguas en la mano, dispuestos a saltar charcos y mojarnos, porque está el asunto de ¡las compras de navidad!