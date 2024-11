Hipólito Mejía sobre migración haitiana: “Yo pienso que se puede racionalizar”

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, afirmó este lunes que es necesario que se racionalice la migración laboral de los haitianos.

Al ser entrevistado en El Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM, Mejía aseguró que la demanda laboral en los sectores agrícola y la construcción dominicanos dependen en gran medida de la población haitiana, ya que, según afirmó, muchos dominicanos no están trabajando en estos sectores.

“Queramos o no aceptarlo, nuestra gente no está trabajando en los campos, en ningún cultivo, ni en los guineos, ni en el arroz, en la mayoría de los casos son ciudadanos haitianos”, afirmó.

Indicó que la economía dominicana, en especial la construcción y la agricultura necesitan mano de obra extranjera.

“Se necesita racionalidad en la aprobación, la autorización de que vengan a trabajar haitianos”, dijo.

“Todo lo que te digan a ti es pura teoría. Yo participé al principio cuando el ingeniero Bisonó me dijo yo vendí 3,000 apartamentos y ahora he querido comenzar y no he podido porque no tengo gente, se llevaron los haitianos y yo hice las diligencias de lugar para que se averiguara claramente qué se podía hacer dentro del marco de las posibilidades de entrar en un ambiente de dialogo y hacer las autorizaciones con el compromiso de los que están en la industria de la construcción o en el campo agrícola, los que tienen fincas... Que hubo experiencia cuando Balaguer, sí y también con nosotros con el CEA, Romana y Vicini y lo siguió Danilo y todo el mundo”, añadió el exmandatario (2000-2004).

Mejía aclaró que se debe mantener un control estricto para evitar abusos y corrupción.

“Yo conozco la situación de la frontera, yo trabajé en Haití y conozco la frontera y sé qué debemos hacer sin arbitrariedades, poniendo las reglas claras y sometiendo parando una tormenta de corruptela que se mueve en esos ambientes de entrar la gente en guagua y hacer cosas que mucha gente hacen. Eso no se vio en mi gobierno. Tema migratorio debe ser controlado, fiscalizado…”, subrayó.

También dejó claro que no quisiera disentir del actual presidente Luis Abinader.

“Yo no quisiera disentir de mi presidente… si yo creo que esa es mi experiencia y la puedo aportar, yo lo hago sin ningún interés”, dijo Mejía.

Enfatizó en que la racionalización de la mano de obra haitiana es necesaria para evitar grandes limitaciones.

“Esperemos a ver lo que pasa... Yo le aseguro a ustedes que si no hay una vía, la construcción en el Este del país y en muchas zonas, va a tener grandes limitaciones y en muchos campos… yo pienso que se puede racionalizar eso”, expresó.