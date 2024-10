MP dice absolución de El Grande y otros imputados en caso Yuniol Ramírez fue por “vacíos normativos”

La coordinadora de litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, manifestó que la absolución de los tres imputados por la muerte de Yuniol Ramírez, se debió a los “vacíos normativos” que tiene el Código Penal actual, que no condena la complicidad posterior a los hechos.

Ortiz sostuvo que la absolución de parte del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de Víctor Ravelo Campos, José Mercado Blanco y Lilian Francisca obedeció a los “vacíos” que solo condenan actos reprochables de complicidad antes y durante de un delito.

“La absolución de estos tres imputados, a mi juicio, en esta ocasión hablo de manera particular porque no lo he consultado con el equipo, se debe a los vacíos normativos que tenemos en nuestro Código Penal, porque nuestro código penal no sanciona la complicidad posterior al hecho, sino solo aquella que se comete con anterioridad”, dijo a la salida del tribunal.

Insistió en que estos eran conocedores de los hechos en que incurrió Argenis Contreras, principal acusado por el órgano acusador, y que adicional a esto le ayudaron a ocultar la camioneta marca Ford en la que se le dio muerte al abogado el 11 de octubre de 2017.

Por otro lado, manifestó satisfacción de parte de ese órgano con la imposición de la pena impuesta sobre Argenis Contreras, que ratifica los 20 años de prisión a los que había sido condenado anteriormente.

“Lo que ratifica la acusación del Ministerio Público soportada en las pruebas que hemos presentado en ambos juicios”, dijo Ortiz.

Valoró el voto disidente de la jueza Tania Yunez, quien señaló el hecho de una coautoría de parte de Contreras en la muerte de Ramírez, en la constitución de asesinato, lo que supone la pena máxima conforme a las leyes dominicanas, de 30 años de prisión.

“En ese sentido, el Ministerio Público se encuentra altamente satisfecho con la sentencia que ha dado este tribunal y una vez más reiteramos la contundencia de las pruebas de la acusación presentada”, aseveró.