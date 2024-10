Cámara de Diputados acoge solicitud de retiro del proyecto de reforma fiscal

La Cámara de Diputados acogió la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo que pidió retirar el proyecto de ley “Modernización Fiscal”.

Luego del rechazo de varios sectores de la sociedad dominicana, el presidente Luis Abinader anunció la inhabilitación de la propuesta de reforma fiscal, que estudiaba desde el pasado 8 de octubre la cámara baja.

El primer mandatario envió una carta entregada por el consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, con la que formalizó el procedimiento administrativo para lograr retirar el documento legislativo.

El presidente del órgano constitucional, Alfredo Pacheco, ordenó la lectura del comunicado al comienzo de la sesión desarrollada esta mañana.

“En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, se le instruye proceder a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Modernización Fiscal, remitido mediante el mensaje número 25222, del 8 de octubre de 2024”, dicta el mensaje.

El artículo 107 del reglamento de la cámara legislativa estable que en los casos de retiro el proponente podrá retirarlo antes de ser modificado, siempre que no haya recibido objeciones por parte del pleno.

No obstante, indica que otro diputado por un diputado podría asumirlo para rescatarlo y garantizar la continuidad de su estudio.

“En caso de que el proyecto haya sido objeto de enmiendas el proponente podrá retirarlo, siempre que no haya objeción del pleno”, ordena el párrafo de este artículo.

Resultado de vista pública

El presidente Pacheco se refirió a la vista pública realizada el pasado 17 de octubre por la comisión de hacienda en la que obtuvieron más de 100 participaciones, entre personas físicas y empresarios, para reconocer la labor que encabezó el diputado Frank Paulino, junto a los demás integrantes.

“Quiero felicitar al colega Frank Paulino, cabeza de la comisión, que desarrollo una ardua labor, y a cada uno de los miembros y las colegas. Y los colegas que aun no siendo miembros de la comisión participaron activamente en los trabajos de la comisión y la vista pública”, dijo.

Pacheco destacó que la participación de la ciudadanía fue “extremadamente interesante, ya compartieron planteamientos concretos ante las propuestas del Poder Ejecutivo, que buscaba extender el alcance del sistema tributario del país.

Además, reiteró que todos los sectores coincidieron en la necesidad que tiene República Dominicana de realizar una reforma fiscal.

“Siempre que le preguntamos a los diferentes sectores políticos y empresariales respondieron sí, entendemos que es necesaria la reforma”, reiteró.

Crítica fue unánime a reforma fiscal en las vistas públicas de la Cámara de Diputados Lea también

Compromiso de las próximas autoridades

Pacheco culminó su expresión pidiéndole a las próximas gestiones gubernamentales y legislativas tratar de manera inclusiva este tipo de proyectos, al igual que lo hicieron los congresistas en la actualidad, priorizando el clamor de la población.

“Lo interesante es que como el planeta tierra va dando vueltas, desde las gradas cuando no estemos aquí y se presente un proyecto como este, me encantaría que realicen una vista pública y tomen decisiones acordes. El precedente sentado por el presidente y la cámara de diputados compromete a los mandatarios del futuro para que también tengan en el oído puesto en el corazón del pueblo”, destacó Pacheco.

Pacheco reveló lo que espera de las próximas autoridades, evitando hablar de los acontecimientos del pasado cercano. Esto es una respuesta a varios diputados de las organizaciones políticas opositoras que le piden a Pacheco dejar de hablar del pasado, para concentrarse en el presente.

“Hablando del futuro, para no hablar del pasado, como me dijeron que no hablara del pasado estoy hablando ahora del futuro”, acotó.