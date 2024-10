Elizabeth Silverio "se va para su casa", según abogado

Waldo Paulino, abogado de la seudo neurocientífica Elizabeth Silverio, manifestó que su defendida “ se va para su casa, no está presa ni la van a meter presa” alegando que estos tienen el derecho a recurrir la decisión.

Paulino dijo que no están conformes con el tribunal y que “hubo una contradicción, dice que no usó documentos falsos, entonces no pueden acreditar la falsedad del mismo”.

El abogado explicó que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no debió de buscar pruebas periciales.

“En virtud del artículo 416 automáticamente nos notifica la decisión, la vamos a recurrir, en su momento la corte evaluará y ponderará la decisión emanada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional", dijo.

EL CASO

El caso de Elizabeth Silverio se dio a conocer en mayo de 2023 cuando la comunicadora Nuria Piera compartió a través de su programa de investigación un reportaje donde mostraba que Silverio utilizaba títulos profesionales falsos.

Silverio cumplió prisión preventiva en 2023 y fue puesta en libertad y más adelante la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó apertura del juicio.

La mujer dirigía el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagogías Kogland, donde atendió pacientes mientras se hacía pasar por una profesional en neurociencias.