El trasladarse de la capital al exterior no fue impedimento para Nieves Peralta lograr su sueño

"Ya en las prácticas de la carrera se me hizo difícil por la lejanía, ya que soy de San Pedro de Macorís y me tocaba en Santo Domingo. A veces la lejanía no me ayuda con el tránsito y lo complicado para llegar", expresó Peralta con alegría.