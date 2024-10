Hugo Beras reaparece y dice todos los organismos de control fallaron en licitación de Transcore Latam

Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), manifestó que en el proceso de contratación de Transcore Latam para el plan de semaforización del Gran Santo Domingo, tanto la Contraloría General de la República como la Dirección General de Contrataciones Públicas fallaron.

Beras, entrevistado en el programa radial El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM, expresó que ambas instituciones del Estado, vinculadas al proceso de licitación y aprobación del contrato no funcionaron, ni advirtieron de fallas o inconvenientes en el proceso que se extendió desde febrero hasta octubre de 2023.

“Si nuestros organismos de control no funcionan cómo vamos a avanzar, aquí lo que ha pasado simplemente y no lo digo simplemente porque sea una simpleza, nuestros organismos de control no funcionaron, no funcionaron, nadie advirtió aquí absolutamente nada”, dijo al participar en su primera entrevista tras casi un año.

Dijo que Compras y Contrataciones públicas no advirtió y la Contraloría en cambio, aprobó “absolutamente todo”, y que no advirtió de que algo en el proceso no marchaba bien.

"La dirección general de Compras y Contrataciones, no advirtió, la Contraloría General de la República aprobó y autorizó absolutamente todo entonces cómo yo puedo darme cuenta que hay algo que no está funcionando bien", cuestionó.

Ante esto, se cuestionó: “¿Cómo vamos a funcionar?”, si a su juicio, los organismos de control no funcionan.

“Vamos a esperar que los organismos del Estado funcionen y de iluso contando con los organismos del Estado de control funcionen, que fueron los mismos que no me funcionaron, estos mismos organismos de control, ellos se están autoevaluando ellos de un proceso en el que participaron todos”, sostuvo Beras.

Entre otras cosas, expresó que se mantuvieron enviándole el pliego de condiciones a Compras y Contrataciones, a lo que estos le hicieron modificaciones y posteriormente se publicó la licitación y proceso de contratación en el sistema del Intrant.

Asimismo, dijo que quizás en un “exceso de transparencia” invitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) como a Compras y Contrataciones a ser veedores de todo el proceso en el que inicialmente se inscribieron 20 empresas y quedaron dos, para resultar electa Transcore Latam, vinculada a José Ángel Gómez Canaán (Jochi).

“Yo invito tanto a la Dirección de Ética Gubernamental como a la Dirección de Compras y Contrataciones, no solamente que la Dirección de Compras y Contrataciones revise el pliego, ven participa, mándenme veedores”, dijo al tiempo de manifestar que también invitó a entidades relacionadas a la seguridad, razón por la que se sentía “blindado” del proceso.

Agregó que se realizó un avance de pago de un 20% para el mes de agosto y en octubre firmó el contrato, para días posteriores, el 26 de octubre, recibir la notificación de problemas con la contratación.

“Se hacen dos avances de los pagos de un 20% de los pagos, para usted hacer esos avances se supone que todo está aprobado y documentado, se hacen los pagos y está todo bien. Pero no puede ser que después de junio, julio, septiembre y a finales de octubre se me permite firmar el contrato, se permite hacer el proceso de adjudicación”, dijo el exfuncionario.

Manifestó que desde el inicio de su gestión en el Intrant se apartó de los procesos de licitación, a razón de los intereses involucrados, por lo que le resultó desconocido el proceso en que se ha visto involucrado desde la fecha y que lo llevó a renunciar de su cargo.