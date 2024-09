Ray Guevara dice Abinader cometería falta grave si nombra alcalde de La Vega; defiende nuevas elecciones

Milton Ray Guevara manifestó que conforme a la ley electoral vigente se deben convocar unas elecciones extraordinarias en La Vega para elegir un nuevo alcalde, ante la designación de Kelvin Cruz como ministro de Deportes y la renuncia de la vicealcaldesa, Amparo Custodio.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) manifestó que conforme al artículo 95 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, donde se refiere a las elecciones extraordinarias, se indica que el sufragio se convoca cuando hay una nulidad de las elecciones ordinarias o para cualquier otro fin.

“Ahí está, cuál es el otro fin que se ha producido, una vacancia absoluta en el ayuntamiento”, dijo Ray Guevara al ser entrevistado en el programa de trasmisión matutina Hoy Mismo, de Color Visión, canal 9.

“Elecciones extraordinarias: Son las que se efectúan por disposición de una ley; de la Junta Central Electoral o mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral, para proveer los cargos electivos correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo con la ley o para cualquier otro fin”, cita textualmente el numeral 2 del referido artículo.

Añadió que sería una “usurpación de funciones” que sea el presidente de la República, Luis Abinader, quien designe y llene la vacante.

“Eso es una falta grave que cometería el presidente de la República”, dijo al agregar que el mandatario podría exponerse a un juicio político, que quizás no se efectúe porque no hay una oposición representativa, pero causaría revuelo a nivel internacional.

Explicó que es a la Junta Central Electoral (JCE) a quien le compete realizar la convocatoria de las elecciones extraordinarias.

“Serían unas elecciones extraordinarias parciales, porque ni siquiera es la provincia entera, es en el municipio de La Vega, entonces se levanta un acta en el consejo edilicio”, sostuvo.

Subrayó que otra posibilidad es que no se haya aceptado la renuncia de Custodio, puesto que de no haberse aceptado esta sería una solución al inconveniente, asumiendo ella la titularidad del cabildo.

Fue enfático en que Abinader no tiene las competencias para elegir representantes a nivel municipal, ya que estos se eligen mediante votación popular, así como indicó que le resulta preocupante que midan en dinero temas relacionados a la democracia.

“Es que el Poder Ejecutivo no puede sustituir la expresión de la voluntad popular, no está para elegir ni regidores, ni alcaldes, eso no es posible, no tiene ninguna competencia en ese sentido (…) Ahora, a mí me preocupa mucho que aquí todo lo están midiendo en dinero como si no utilizaran el dinero muchas veces no de la mejor manera posible, porque ahora todo se mide en dinero, que eso va a costar en dinero. En la democracia no se puede hablar siempre de dinero como el anatema, no, en la democracia lo que hay es una inversión”, expresó.