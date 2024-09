Interior y Policía ha cerrado más de 45 centros nocturnos en el país con “Operación Garantía de Paz”

El Ministerio de Interior y Policía ha cerrado hasta el momento más de 45 centros comerciales nocturnos a nivel nacional como parte de la iniciativa "Operación Garantía de Paz".

Así lo informó la ministra de esa dependencia, Faride Raful, quien indicó que se trata de cierres temporales para que los propietarios de esos comercios se pongan al corriente con las normas y documentos que rigen el sector.

“Los centros de bebida nocturnos que hemos ido cerrando suman ya más de 45 en todo el territorio nacional, esos cierres se dan temporales es para que los propietarios vuelvan a cumplir la ley con todos sus documentos para volver a operar, según las licencias”, manifestó Raful tras finalizar la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, realizado en el Palacio de la Policía Nacional, que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña.

La ministra indicó que en el caso de aquellos que posean licencia y hayan violentado la ley, son llamados por Interior y Policía a recibir una charla, a fin de orientarlos para que no incurran en el delito nuevamente.

“En el caso de los que tienen la licencia y han violentado los procedimientos, son llamados al Ministerio de Interior y Policía, donde reciben una charla para que no vuelvan a cometer las mismas acciones y por eso vuelven y se abren y sino cumplen, vuelven y se cierran”, expresó.

Dijo que en este tipo de comercios no esta permitida la presencia de menores de edad, no pueden operar fuera de horario, es decir después de las 2:00 de la mañana y no puede haber contaminación sónica.

“Si hay flagrancia la Policía y el Ministerio Público tienen derecho constitucional de intervenir para impedir que el orden sea dañado”, agregó.

Durante el fin de semana, cerraron ocho centros y otros 24 fueron notificados, sobre lo que Raful sostuvo han percibido mayor cooperación de la ciudadanía en cuanto a denuncias.

Entre otras cosas, manifestó que la conflictividad social ha disminuido y que como resultado también se nota una baja en los homicidios.

Asimismo, destacó que las autoridades han incautado en el último mes más de 337 armas de fuego.

“Esto es importante porque cuando hablamos de los delitos y los homicidios en República Dominicana, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos son perpetuados con el uso de armas ilegales”, dijo Raful.