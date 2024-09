Abogado Amadeo Peralta denuncia se juega la vida al enfrentar mafia intenta apropiarse terrenos en Punta Rusia

El abogado Amadeo Peralta denunció que se juega la vida al enfrentar mafia que intenta robarse terrenos de Punta Rusia en un fraude que calificó como más grande que el de Bahía de las Águilas y que involucra a diputados, miembros y ex miembros del Ministerio Público.

Peralta dijo que las acciones llegan hasta el punto de que ocho personas que están fallecidas llevan procesos en acciones de abogados que forman parte de ese grupo.

Dijo que ha recibido ofertas de 57 personas para que deje eso así los cuales le han hecho ofertas indicando que eso da para todos, “y yo siempre he dicho una palabra, si tú eres dueño de esa tierra, tú no tienes que ofrecerme nada a mí, porque eso es tuyo”; además señaló que ese grupo luego que sacaban los títulos pertenecientes a Carlos López Wéstern se deslindaban la casa de una y otra persona y de manera sorpresiva esa persona y la otra se encontraban que la propiedad era de un ex fiscal de Santiago o de un diputado y cuando estos venían a ver no tenían casa y estaban presos y las autoridades no hacían nada, “yo he sido el único que me fajé a enfrentar la mafia de Punta Rusia, donde ese es un fraude peor que el de Bahía de las Águilas”.

Indicó que luego que esa gente hizo todo ese fraude, hasta la playa de la Ensenada se la deslindaron y prácticamente se la robaron.

“Hoy 8 difuntos llegan procesos en la Suprema Corte de Justicia, esos mismos ocho muertos están en el Tribunal Constitucional, pero la semana pasada esos mismos van a una audiencia en el tribunal de Puerto Plata, entonces cómo operan, el que un muerto se levante de su tumba donde tiene 20 años, los abogados hacen así, se presentan a los tribunales y dicen yo soy calidades por fulano y fulano y ponen la mano hacia atrás como si los muertos estuvieran ahí”, situación que dice haber denunciado a los jueces.

Manifestó que la Dirección regional y la nacional de mensuras catastrales deben ser intervenlo por la inspectoría del Poder Judicial y por la Procuraduría.

Indicando que no es posible que de buenas a primeras una persona Saba un título y se deslinda tu casa y de buenas a primeras “usted no es dueño de su casa”.

Dijo que la investigación de la Procuraduría le ha dado la razón y espera que como consecuencia de eso se proceda como en otros casos y que de manera paralela va proceder con otros sometimientos.

Le hizo un llamado al presidente del Colegio de Abogados a investigar la situación que no sólo le afecta a él sino a muchas personas y que hay muchos abogados involucrados. “Cuando yo estoy denunciando que hay abogados que postulan a favor de difuntos, hasta de oficio se pueden apoderar de esas investigación”, y dejar de proteger a personas que se prestan a esas actividades delincuenciales.

Afirmó que hay una abogada que trabaja en el IAD, Dulce María López que participó en la creación de documentos falsificados, y que no se explica como el director la mantiene en esa posición. La cual figura en la resolución en la cual le falsificaron la firma a tres jueces.

Denunció que el abogado que trabajó inicialmente en el proceso se llama Fernando Enrique Mejia Mendoza y que el ex fiscal de Santiago, Jesús del Carmen Méndez Sánchez quien se habría apropiado la casa del norteamericano Henry Santos y de otras personas y que el diputado Gregario Domínguez, puso a su nombre la casa del ingeniero José de los Santos y la playa de la Ensenada a nombre del ex fiscal.