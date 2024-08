Emiten orden de arresto contra madre que puso a dormir a su hija en el piso y maltrató verbalmente

Una orden de arresto fue emitida en contra de la madre que puso a dormir a su hija en el piso y la maltrató verbalmente. El hecho ocurrió en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Según el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el caso ya está siendo abordado por la Fiscalía del municipio.

"Ya se emitió orden de arresto contra la agresora, y la niña fue entregada provisionalmente a su familia paterna", informó Conani. Al cometer la agresión la madre grabó a la menor sentada en el piso, solo con un pañal puesto. "Ahí es que tu vas a dormir. Ahí, sentada ahí es que tu vas a dormir... Todas las que tu papá me ha hecho las vas a pagar tu...", es parte de lo que se escucha decir a la mujer. La agresora también habría enviado una nota de voz al padre de la niña en la que le dice que ojalá la "metan presa", pero todo lo que él le ha hecho a ella lo va a pagar la menor.

"Eso es para tu veas, y eso es empezando... Te lo dije ayer, todas las que tu me has hecho las va pagar tu hija, ojalá y yo caiga presa... pero no te voy a dejar con gusto de tener hijos...", dice la mujer.