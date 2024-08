Hospital de Salcedo, en precarias condiciones

Un cubo con agua y un galón partido a la mitad son una constante en cada uno de los baños del Hospital Doctor Pascasio Toribio, no importa si el baño es para la unidad de cuidados intensivos, médicos, enfermeras o pacientes en general; allí casi no llega el agua, y este es el único mecanismo para intentar higienizarse.

En los pasillos hay una ponchera, es decir, un recipiente redondo similar a una cantina, un galón y un jabón líquido con un letrero que indica que esta es el área para lavarse las manos.

“No hay agua, incluso ni para los médicos hay agua; yo me paso 24 horas en el hospital y me voy sin bañar”, explica David Pichardo, presidente del Colegio Médico en Hermanas Mirabal.

Disminución del espacio

El hospital contaba con 4 salas para cada área y un total de 40 camas por área, actualmente para hombres hay 13 camas de internamiento en 2 habitaciones, para mujeres 8, en maternidad son 16 camas y 6 para niños.

Una enfermera que pidió no ser identificada por temor a represalias nos cuenta: “aquí hay mucha prioridad con las camas, cuando esas se llenan entonces debemos referir los pacientes. Esta situación es crítica”.

“Hay un hacinamiento completo, tenemos todos los pacientes hacinados, mujeres hombres, embarazadas todo el mundo junto. Todas las patologías juntas, niños con neumonía, pacientes sospechoso de tuberculosis junto con todo el mundo, una locura”, destacó Pichardo.

Medicamentos

“Una noche llegaron al hospital dos niños del sector Rabo Duro, de 4 y 6 años, apretados del pecho y no había mascarilla, la familia tuvo que salir a comprarla, y esa misma la utilizaron para los dos niños durante 2 días porque en este hospital no hay medicamentos”, narra Héctor Bloise, vocero de la coalición de Movimientos Populares de Salcedo, quienes este martes están convocando a una huelga por las precarias condiciones en las que opera este hospital. “Tenemos debilidades fuertes ahí, tan fuertes que el que no tiene seguros no tiene acceso a los medicamentos”, destaca Pichardo.

Falta de ventilación

En una misma habitación hay entre 6 y 8 camas, algunas separadas por mamparas y cortinas que en muchos casos son improvisadas por los pacientes. Los espacios de ventilación son muy limitados, sumado a las altas temperaturas, lo que obliga a los pacientes a llevar sus abanicos mientras estén ingresados. Incluso algunos de acuerdo a las denuncias deben llevar sabanas.

Quirófano

Actualmente sólo un quirófano está habilitado para las emergencias, que de acuerdo a informaciones obtenidas por Listín Diario no debería estar autorizado, ya que no cuenta con el espacio y la pintura especial adecuada. Antes de la remodelación en el hospital funcionaban 6 quirófanos. Actualmente sólo se realizan las emergencias que son críticas, las demás se refieren.

“Esa área se habilitó para los pacientes que estuvieran con una cirugía extrema, pacientes que llegaran con un tiro, que hay que entrarlo a cirugía de una vez sin importar los riesgos porque puede perder la vida; paciente que llegue con trauma de tórax y hay que ponerle un tubo de pecho, una paciente embarazada que llegue con un desprendimiento para ese tipo de situación fue que se creó este espacio, pero actualmente no es lo que se está haciendo ahí”, explicó Pichardo.

UCI

“Eso no debería de llamarse intensivos, debería de llamarse área de aislamiento porque no tiene ninguna condición para llamarse así, en primer lugar no tenemos intensivista, no hay condiciones ni físicas, ni materiales para operar como un intensivo”, destaca el galeno.

La unidad de Cuidados Intensivos funciona en precariedad, con solo 3 camas, sin ventiladores, ni equipos con los que se pueda dar atención a los pacientes. La unidad funciona como área de observación para estabilizar los pacientes y referirlos.

“Hemos tenido paciente que han muerto y han estado 2 horas y 15 minutos esperando ahí en cuidados intensivos por camilleros”, explica otra enfermera.

Ambulancia

Con las puertas abiertas, mientras el familiar y la enfermera la sostenían, fue trasladada una paciente embarazada en la ambulancia del hospital, ya que esta no tiene aire acondicionado. Además, con los laterales chocados, partes del bonete desbaratado y sin las luces frontales de la derecha.

Esta es la única ambulancia que hay en el centro de salud, pese a que los dirigentes de los grupos populares afirman que una unidad de traslado de emergencia fue donada al hospital hace meses y se desapareció.

“Nos hicieron un bulto con una ambulancia del 911, después ellos retiraron su ambulancia, y nos quedamos con la misma viejita que teníamos, eso solo fue para las fotos”, enfatiza el presidente del CMD en Hermanas Mirabal.

Seguridad

Luego de que un joven agredió a trompadas a un doctor en la emergencia del Hospital doctor Pascasio Toribio, el pasado 1 de marzo de 2023, el Servicio Nacional de Salud (SNS) dispuso “la colocación de un nuevo capitán de seguridad” y cinco militares para resguardar la seguridad, tanto de personal médico como de los pacientes.

Sin embargo, en el recorrido realizado por periodistas de LISTIN DIARIO por las instalaciones del hospital, no se pudo constatar ni una sola persona brindando seguridad a los médicos, enfermeras o pacientes en general.

“La seguridad está de manera informal, muchas veces están ahí en el listado, pero no están en el centro. Se supone que todos los días hay uno en la lista, pero no siempre está ahí”, enfatiza el galeno.

Emergencia

El 24 de agosto 2018 el SNS entregó la nueva sala de emergencia del Hospital con un costo de 18 millones de pesos, la cual contaba con seis módulos de observación. Además, de servicios de triaje, trauma shock, nebulización, sala de cura y sutura, un consultorio para casos menores, cuatro baños y dos áreas de descanso para médicos y enfermeras.

Esta área había estado cerrada por las filtraciones y el deterioro de la estructura física. Sin embargo, 6 años después hemos vuelto en el tiempo. Al día de hoy en la emergencia del hospital Pascasio Toribio llueve fuera y escampa dentro, se necesitan cubos y otros envases plásticos para contener los chorros de agua del techo, hay pedazos de concreto que se han caído y el conducto del aire tiene un hoyo por donde entra la mayor cantidad de agua.

Al visitarla solo identificamos 4 camas, y aunque en su momento se entregaron equipos, hoy llueven las denuncias de que no hay los medicamentos básicos para brindar el servicio.

“No hay mantenimiento, los monitores eran nuevos y ya están todos fuera de servicio, no tenemos un electrocardiógrafo que nos funcione, tenemos una bandeja de paros sin condiciones, sin desfibrilador, sin los insumos per se”, explicó el representante de los médicos.

Filtraciones

Al recorrer el hospital cuenta con múltiples filtraciones, muchas de ellas en áreas comunes como la consulta. Hay plafones que no están, puertas y pisos en mal estado.

Los empleados sienten temor de hacer las denuncias por temor a represalias, tanto de la directora de enfermería, como de las autoridades del centro.

Remodelación actual

En los últimos 14 años este hospital ha sido intervenido en 3 ocasiones en diciembre de 2011 con un monto de 42.7 millones de pesos, en 2019 y 2021, más de 100 millones de pesos después las necesidades y problemas de salud continúan sin respuestas.

El 15 de septiembre de 2021, una comisión del SNS anunció la intervención para remodelar y equipar el hospital de segundo nivel Doctor Pascasio Toribio Piantini con una inversión de 150 millones de pesos.

El segundo nivel del Pascasio Toribio está bien avanzado.

Hay habitaciones, unidad de cuidados intensivos y otras áreas que solo esperan equipamiento y energía eléctrica.