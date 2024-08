Francisco Javier plantea solución urgente para deficiencia energética

El dirigente peledeísta Francisco Javier demandó a las autoridades gubernamentales resolver los problemas que acusa el sistema eléctrico nacional, al considerar que la situación está castigando a los sectores más empobrecidos y frenando el desarrollo nacional.

Este señaló que durante un recorrido que hizo el fin de semana por las provincias Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís y La Romana, para sostener reuniones con las direcciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pudo comprobar largas tandas de apagones en diferentes municipios.

Al tiempo que sostuvo que los frecuentes cortes en el servicio de energía tienen desesperada a la población en medio de las altas temperaturas que se registran en el país.

“Los compañeros y compañeras me reportan que ya no soportan los apagones, y me piden que demande del Gobierno que tome medidas urgentes para mejorar la situación de los apagones porque ni siquiera pueden dormir”, expresó el miembro del Comité Político del PLD que hace alrededor de dos semanas anunció sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

García consideró que hay que tomar en cuenta que el sistema energético nacional representa una parte esencial en el propósito de garantizar la competitividad de las empresas; además, precisó que las más perjudicadas son las pequeñas y medianas empresas que no disponen de recursos económicos para establecer un sistema eléctrico alternativo.

Construyendo el retorno

El estratega político dijo que ante la situación de deterioro de los servicios públicos que padece la población ha adelantado su anuncio de procurar la Presidencia de la República en el año 2028.

Refirió que durante los 20 años de gestión gubernamental del PLD, la mayoría de los servicios a cargo del Estado funcionaban adecuadamente, “pero en la actualidad todo ante manga por hombro”.