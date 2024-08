Los peatones representan el segundo número de muertes accidentales producidas en las vías del país

En los últimos cinco años al menos 1,294 peatones han perdido la vida producto de algún accidente de tránsito, según los anuarios de muertes accidentales y violentas publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) desde el 2019 al 2023.

Esta cifra está por encima de los accidentes en automóviles o carros que registran a 670 personas en el periodo antes citado.

El primer lugar de muertes por accidentes de tránsito lo ocupan las motocicletas y pasolas que abarcan 6,488 fallecimientos desde el 2019 al 2023.

Es bueno señalar que estos datos solo registran a las personas que pierden la vida en el mismo lugar del accidente de tránsito.

El 76.89 % de todas las muertes de peatones corresponden a hombres con 995; el 22.18% a mujeres, unas 287, mientras que a 19 personas no se le registró su género a la hora de su fallecimiento.

Todos estos datos son extraídos de los registros administrativos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

De acuerdo al desglose por año en 2019 perdieron la vida 311 peatones, de estos 250 eran hombres, 25 mujeres y 3 personas no fueron identificadas; en 2020 fallecieron 216 peatones, 158 hombres, 52 mujeres y seis personas cuyo sexo no fue identificado.

Mientras que en 2021, unos 230 peatones perdieron la vida, de estos, 176 eran hombres, 52 mujeres y a dos personas no se le declaró su género; en 2023, fallecieron 273 peatones, 210 hombres, 57 mujeres y seis personas que no fueron identificadas; por último en 2023, fallecieron 264 personas, 201 hombres y 63 mujeres.

Motocicletas y pasolas

Desde el 2019 al 2023 los fallecimientos por accidentes de tránsito registran el mayor número de muertes accidentales y violentas.

Las muertes accidentales y violentas también comprende los homicidios, intencionales y no intencionales; los suicidios, ahogamientos y electrocuciones.

De las muertes registradas, en los últimos cinco años, cuando el medio de transporte era una Motocicletas y pasolas, el 91.14 corresponde a los hombres, con 5,913 fallecimientos; el 8.48%, 550 a mujeres, el resto, al menos 25, no fue identificado.

El desglose por año abarca 1,275 hombres, 115 mujeres y 3 personas sin identificar para el 2019; en 2020 en un accidente de tránsito en un motor y pasola perdieron la vida 1,102 hombres, 126 mujeres y 8 personas no identificadas.

En 2021 fallecieron 1,193 hombres, 19 mujeres y 8 personas no fueron identificadas; en 2022, unos 1,193 hombres, 99 mujeres y 8 no declarados; en 2022, unos 1,125 hombres, 95 mujeres y 1 persona no declarada.

Por último, para el 2023 fallecieron 1,218 hombres, 115 mujeres y a cinco personas no se le declaró el género.