Las frases del discurso de Miriam Germán

La magistrada Miriam Germán Brito, compartió este martes las memorias de sus cuatro años de gestión como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), aquí te las frases más impactantes de su discurso:

“Desde el inicio de mi gestión hemos escuchado cuestionamientos de la legitimidad e independencia de la institución, hemos trabajado arduamente para fortalecer la confianza pública y demostrar que el Ministerio Público es un órgano independiente y que actúa de acuerdo a la ley, sin embargo no ha sido una tarea sencilla, choques de estilos y prácticas que han tenido que ser desarraigadas”. Relató Germán al inicio de su discurso, donde se refirió a cómo ha cambiado la institución en los últimos cuatro años.

“Lo que no pude ni puedo permitir es claudicar ante sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada, mis principios se exponen ante todo, considero que la procuración de justicia no es un juego de intereses, sino un llamado sagrado a actuar con objetividad e integridad. Debemos cumplir nuestras funciones respetando siempre el Estado de derecho, aspiramos a que el Ministerio Público continúe fortaleciéndose”, expresó.

En su discurso también hizo mención a la instauración de una pensión digna para los fiscales, de quienes dijo que “no es justo que usted se pase la vida exponiendo su vida, asumiendo un trabajo que implica riesgo e implicaciones para usted y su familia”, exclamó ante los presentes, mientas continuaba enumerando las limitantes que enfrentan los profesionales del derecho por los bajos salarios, que no les permiten cubrir todas sus necesidades una vez están pensionados.

Germán Brito indicó además que estos años no han sido fáciles, debido a los ataques y descalificaciones internas, así como a los feroces ataques externos.

“Estos han sido cuatro años que no han sido fáciles, con disimulados ataques, descalificaciones internas y en lo externo, feroces e irracionales ataques, donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta de honestidad, he visto a quienes nunca te reconocen nada, también a quienes te ayudan siempre a levantarte y te dicen adelante, aunque podría decirse que ya no está de moda, mantengo la idea de que la ética nunca está ausente de la política y menos aún del servicio público”, expresó.

La magistrada se despidió haciendo referencia a que no ganó, ni perdió, en cambio se marcha tranquila. “El valor que pedí, me fue concedido, el coraje me llego cuando era debido, ni gané ni perdí solo me marcho tranquila”, lo que fue aplaudido por los presentes, antes de que brindara agradecimientos particulares.