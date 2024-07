Prisión de 30 años a dos hombres que mataron choferes por paga

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenó al exraso de la Policía Nacional, Danilo Octavio Reynoso, y a Amaury Cabrera, alias “El Mayor”, a 30 años de prisión, encontrados culpables de ser partes de una red de sicariato que asesinó a varios dirigentes del transporte en el año 2015, por el control de las rutas de transporte.

El tribunal presidido por la jueza Arlín Ventura Jiménez e integrado por los suplentes Diana Moreno Rodríguez y Edward Abreu Acevedo, dispuso que los sentenciados cumplan la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, San Cristóbal.

Asimismo, el tribunal condenó en cuanto al aspecto civil a Reynoso y Cabrera al pago de 10 millones de pesos cada uno a favor de los familiares de las víctimas por los daños causados.

De igual forma, el tribunal declaró no culpable al ex regidor Ericsson de los Santos Solís Cristino Batista Roa, alegando los jueces que el Ministerio Público no presentó pruebas que justificaran una sentencia condenatoria.

Los jueces tras dar a conocer el dispositivo de la sentencia, anunciaron que fijaban para el 28 de agosto la lectura íntegra de la sentencia, debido a que el caso había sido declarado complejo.

El grupo sicarios fue procesado por los crímenes y, en marzo de 2018, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a 30 años de prisión Cabrera Martínez y Reynoso autores materiales de los hechos.

Sin embargo, descargaron al sindicalista Arsenio Quevedo y a Erickson de los Santos Solís, presuntos autores intelectuales, así como Batista Roa.

Sin embargo, esa sentencia fue revocada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ordenó la celebración de un nuevo juicio iniciando desde cero.

Los chóferes muertos por la alegada banda de sicarios son Ángel Javier, Overny Guerrero y Mateo de Jesús Nieves, en dos hechos ocurridos el 14 y el 17 de enero del 2015.