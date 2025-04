Un encuentro para impulsa la innovación y la sostenibilidad en la construcción

Representantes del proyecto inmobiliario THE SIX realizaron la charla "SIX Summit: Diseño, Innovación y Sostenibilidad" en la que se destacaron los aspectos clave que posicionan a este desarrollo como único en el mercado dominicano.

La conferencia se realizó en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en Santo Domingo.

Durante la actividad se abordó la concepción del proyecto, resaltando la importancia de su ubicación estratégica, la superficie y la forma del lote como elementos determinantes para una propuesta diferenciada y altamente funcional.

Uno de los puntos más destacados fue el compromiso de THE SIX con la sostenibilidad. Actualmente, el proyecto implementa acciones concretas para obtener la certificación EDGE, un aval internacional que reconoce desarrollos inmobiliarios que generan ahorros significativos en energía, agua y uso de materiales sostenibles, reduciendo así su impacto ambiental.

Además, ha introducido en el país procesos y maquinarias industrializadas innovadoras en el sector de la construcción sostenible.

Entre estos avances, se destacó el uso del block celular, un material con ventajas estructurales significativas, terminaciones de alta calidad, eficiencia energética y beneficios concretos para el usuario final, como aislamiento térmico y acústico, resistencia al fuego, rapidez en la construcción y durabilidad.

Este enfoque ha permitido a THE SIX alinearse con las tendencias globales de urbanismo y calidad de vida.

Finalmente, la charla subrayó el compromiso de THE SIX con la formación de los futuros profesionales del sector inmobiliario, promoviendo iniciativas educativas dirigidas a jóvenes arquitectos.

A través de estos esfuerzos, el proyecto busca capacitar a las nuevas generaciones en tecnologías y métodos constructivos avanzados, asegurando su participación en la transformación del desarrollo inmobiliario dominicano con un enfoque en innovación, calidad y sostenibilidad.