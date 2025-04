Cámara de Comercio realiza exposición comercial

La Cámara de Comercio de las Islas Turcas y Caicos en la República Dominicana conjuntamente con The Turks and Caicos Islands Dominican Republic Trade Alliance, llevaron a cabo la primera exposición comercial dominicana en el The Shore Club Hotel, Providenciales.

Más de 30 empresas de diferentes renglones del comercio, la industria y el turismo presentaron sus propuestas durante tres días en las Islas Turcas y Caicos.

El empresario César José de los Santos, quien preside la entidad organizadora, definió el evento como histórico, al ser el primer Trade Show entre las islas con una historia centenaria de relaciones armoniosas.

Carlos Medrano, Deyanira Pappaterra, Hon. Arlington Musgrove, Cesar José de los Santos y Segismundo Morey.Cortesia de los anfitriones

Everette Fretas, Hon. Arlington Musgrove y Cesar José de los Santos.Cortesia de los anfitriones

Hamlet Espinal, Macbeth Santana, Melissa Reyes, Fernando González, Melina Marcelino, Domingo Berges y Alejandro Berges.Cortesia de los anfitriones