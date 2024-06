Así se prepara la sopa “joumou", plato típico haitiano promovido por Dominique Dupuy ante la UNESCO

La nueva ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, recién nombrada por el primer ministro Garry Conille, ha suscitado la atención de los lectores por su juventud, preparación, inteligencia y aportes a su país natal.

Conocer su historia trae a la memoria, entre tantas cosas, el haber logrado que la Unesco, cuando ella fue embajadora de Haití ante esa entidad de las Naciones Unidas, incluyera la "sopa joumou" o de calabaza, plato típico haitiano, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El aspecto gastronómico es con el mero interés de conocer parte de la gastronomía del vecino país, sin dejar de lado que esta canciller criada y educada en Canadá, enfrenta el desafío, en un nuevo gabinete, de restaurar la paz en una nación donde las pandillas han implantado el terror.

Quizás muchos no sepan cómo se prepara esta "sopa joumou” que, aunque en la internet lo resaltan muchos portales, en este miércoles caluroso en República Dominicana, a María Francois, una residente legal haitiana se le “hace la boca agua”, al compartir la receta con los lectores de Listín Diario.

La sopa joumou o sopa de calabaza, como su nombre lo indica la auyama o calabaza es la base principal, pero su valor sentimental es que “debe ser para una fecha importante, donde se comparta en familia” explica María Francois.

Es una traición en los hogares haitianos este manjar se prepare el Día de Año Nuevo, en de la Independencia, el Día de las Madres y otras. En tiempos de esclavitud estba prohibida esa sopa, por lo que al lograr su idenpendencia, los haitianos la tiene como símbolo de libertad.

“Allá en Haití se prepara esa sopa, principalmente el Día de Año Nuevo y se reparte entre toda la familia, los vecinos y a los que pasan por el lugar”, también en ocasiones especiales como el día de las madres, pero ella aquí en República Dominicana la prepara cualquier día.

Esta fotografia de la sopa joumou fue compartira en Instagram por Dominique Dupuy en diciembre de 2021 cuando fue deppladado patrimonio cultural intangible de la humanidad por la UNESCODominque Dupuy

Como preparar la nutritiva sopa

Los ingredientes que debe tener a mano, además de la auyama, son vegetales y tubérculos como repollo, zanahoria, papa, cilantros, ajo, apio, ajís gustoso y cubanela, y otros ingredientes al gusto de cada persona.

Primero, dice María Francois, es hervir la auyama, papas, zanahoria y repollo (picado en trozos grandes o separar las hojas), para luego agregarles las pastas, que según afirma casi siempre es macarrones, aunque otros usan fideos y hasta espaguetis.

La carne se prepara aparte, que puede ser res, cerdo, pollo, que se prepara y se conserva.

Cuanto la auyama está blandita, se saca de los vegetales, y se licua. Luego esa crema se mezcla con los vegetales y las pastas, y se le agrega la carne cocina, bien blandita.

El toque final que María da a su sopa es agregar un poco de agrio y el que guste echarle picante, pues es a su elección.

Que ingredientes no le echan los haitianos a la sopa joumou, el bacalao. Por qué?, ella no sabe, pero dice que su familia siempre la prepara con carnes, no con productos del mar.