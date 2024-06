“Mi mamá, en su dolor, dijo muchas cosas que ahora nos está perjudicando”, dice hermana de Eduardo Belliard Aybar

Madelin Belliard, hermana de Johan Eduardo Belliard Aybar, quien falleció en un supuesto intercambio de disparos con la Policía Nacional, mientras se encontraba en su casa, aseguró que su hermano no era un delincuente, pero lo han vinculado al asalto a la sucursal del Banco Popular sin pruebas.

Dijo que su madre, Maribel Aybar, cuyo video se hizo viral hace casi un año, por declarar frente al ataúd de uno de sus hijos, Heriberto Belliard Aybar (a) Pichón, que éste delinquía, pero que a ella “le quedaban cuatro cartuchos más”, con esas expresiones, en medio del dolor, los ha perjudicado a ellos.

“Mi otro hermano era delincuente, era el más chiquito de allá, lo mataron hace casi un año y mi mamá, en su dolor, dijo muchas cosas que no debió de decirlas porque ahora nos está perjudicando… Por decir que le quedaban cuatro hijos más, dijo que eran cuatro cartuchos, como que le quedaban cuatro delincuentes”, aseguró Madelin con los ojos rojos, con signos de haber estado llorando, y mirada cansada, mientras esperaba la entrega del cadáver de su hermano en el Inacif.

La joven pidió que sean aclarados los hechos y se hiciera justicia por su hermano, que era “un muchacho serio de trabajo”, al que se había vinculado a causa del vídeo de su madre.

“Mi hermano era un muchacho serio de trabajo, incluso lo están vinculando en ese robo cuando él no tiene nada que ver con eso, no hay pruebas, no hay nada, una foto o algo que digan que estaba en ese robo”, aseguró.

Asimismo, dijo que todos los hermanos que quedan vivos, que son cuatro, e incluido el recién fallecido, son serios.

Por sus palabras, Johan Eduardo Belliard Aybar, nunca había caído preso y era un hombre trabajador.

"Ahorita él va a salir que está fichado, que tiene armas, que ha matado, ponen lo que ellos quieran (las autoridades), pero mi hermano nunca ha caído preso él no era un delincuente", afirmó.

Otros imputados

Además de Johan Belliard, también falleció Richard Estrella al ser encontrado en una cabaña en compañía de su novia, según Alberto Estrella, su padre.

Se encuentran apresados Jorge Luis Estrella y Eddy Emmanuel Segura Arias.