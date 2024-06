Jorge Luis Estrella: Las angustiantes horas que precedieron su entrega

Jorge Luis Estrella, a quien se acusa de ser el principal asaltante de una sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Luperón con calle Olof Palme, vivió a contrarreloj la mañana de este viernes, antes de ser apresado por agentes de la Policía Nacional.

Estrella Arias, de 36 años, a quien se le ha reconocido como modelo y actor, expresó a las 9:00 de la mañana que su principal temor era caer muerto a manos de la Policía, quienes lo habían identificado como la cabeza de la banda de cuatro asaltantes que penetraron a la sucursal bancaria.

Esas primeras declaraciones que se hicieron públicas se reprodujeron en un audiovisual que le compartió al influencer “Tornicleto2”, donde decía temer por su vida, así como que su hermano, Richard Estrella, quien murió a manos de la policía en un motel de la Autopista 30 de Mayo a la 1:30 de la madrugada de este viernes, no tenía nada que ver.

“Que lo sepa el país entero: mi hermano no tenía nada que ver con eso. Yo fui que estaba en eso, mira, yo no tengo nada, ahorita van a decir que yo tengo pistolas, mira, yo no tengo nada, (y se levanta la camisa donde se le ve la cintura sin armas de fuego)”, fue lo que dijo.

En esa misma oportunidad también expresó que su participación en el asalto se debió a una estupidez y que “no fue por nada malo”. “Yo hice por una estupidez eso, no fue por nada malo”, dijo.

Justo en esos momentos, este diario contactó con el hombre quien preguntó a periodistas del Listín Diario dónde se encontraban. Cuando se le dio la información alegó que el personal estaba muy lejos para entregarse por esa vía.

“Yo lo que quería era salvaguardar la vida de mi hermano, yo no quería que mi hermano le pasara nada. Yo me veo culpable de todo”, le dijo a RC Noticias en conversación telefónica.

Fue entonces cuando a las 12:30 del mediodía se produjo su entrega en un centro comercial de Punta Cana, con la mediación de un comunicador de la zona, quien estuvo en contacto con el coronel Dicló de la Policía Nacional, quien garantizó la integridad física del detenido.

Iván Ruiz, productor y talento principal del Show del Mediodía, reveló en el programa que también estaba en contacto telefónico con Jorge Luis Estrella, con quien trató la posibilidad de su entrega.

A esa hora, ya la Policía Nacional había anunciado en rueda de prensa, que dos de los asaltantes habían muerto en la madrugada, incluyendo al hermano de Estrella, en presuntos enfrentamientos con sus agentes.

Mientras que el segundo fallecido correspondía a Joan Eduardo Belliard Aybar, quien murió en su residencia en Manoguayabo, donde sus familiares denunciaron que fue detenido con vida y sin mostrar resistencia violenta.

Eddy Manuel Segura Arias, de 26 años, fue detenido la noche del jueves. Se presume que esa detención es la que ha desencadenado todo el ajetreo de este viernes.

A las 3:30 de la tarde, fue cuando el acusado llegó hasta el Palacio de la Policía Nacional, en el Distrito Nacional, donde a diferencia de sus primeras declaraciones en horas de la mañana, manifestó que no quería estar involucrado y que su hermano Richard Estrella Arias, fue quien lo convenció de participar.

“Estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara de un inicio, que no estábamos de acuerdo con eso, le dije que yo soy parte de la Policía también, me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso, yo soy una persona pública, hicieron unos artefactos explosivos de mentira, el joven que murió primero (Johan Eduardo Belliard Aybar), le dije a mi hermano entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas”, dijo a la prensa.

Asimismo, pidió perdón a su familia y a la de todos los involucrados.

Explica que él fue la persona que ayudó a conseguir el uniforme. “Entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada, me involucré de una manera estúpida”, dijo.

Jorge Luis Estrella Arias dijo, además, que su hermano fue la persona que se llevó el dinero, ya que “él no sabe nada de eso”.

Ya a las 3:40 de la tarde fue trasladado a una de las celdas de la institución policial y en lo adelante se espera la solicitud de medida de coerción en su contra.