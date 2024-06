Expareja de apresado por asalto a banco: “Teníamos problemas económicos normal, como todos”

Este viernes fue trasladado al Palacio de la Policía Nacional Jorge Luis Estrella Arias, uno de los asaltantes de una sucursal del Banco Popular, quien expresó que una de sus motivaciones para cometer el crimen era la carencia económica que afectaba a su familia.

Sin embargo, Nancy Henríquez, madre de uno de sus hijos, aseguró que sus problemas financieros eran normales.

“Como todo el mundo, pero no entiendo cuál sería el problema grave”, respondió al ser cuestionada de sí, su ex tenía problemas económicos.

Dijo que aunque no vivían juntos poseían una buena comunicación.

Jorge Luis Estrella Arias, quien era modelo de revistas, pasarela y actor, fue llevado a las 3:30 de la tarde de este viernes al Palacio de la Policía Nacional en donde indicó que su hermano lo convenció de realizar el asalto al banco Popular de la avenida Luperón el pasado lunes, debido a que “no quería estar envuelto en eso”… “Queríamos ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica”.

“Estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara de un inicio, que no estábamos de acuerdo con eso, le dije que yo soy parte de la policía también, me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso, yo soy una persona pública, hicieron unos artefactos explosivos de mentira, el joven que murió primero (Johan Eduardo Belliard Aybar), le dije a mi hermano entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas”, dijo a la prensa.

Explicó que él fue la persona que ayudó a conseguir el uniforme “entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada, me involucré de una manera estúpida”.

Jorge Luis Estrella Arias dijo, además, que su hermano fue la persona que se llevó el dinero, ya que “él no sabe nada de eso”.