Abinader sobre denuncia de Leonel de que el PRM compró las elecciones: “Ya yo deje las elecciones atrás”

El presidente Luis Abinader manifestó que no responderá a las acusaciones realizadas por el excandidato presidencial, Leonel Fernández, de que “compró las elecciones” porque ya dejó el pasado torneo electoral “hacía atrás” y que es tiempo de ver “hacía adelante”.

Mediante un artículo publicado en este diario, el expresidente señaló que Abinader logró la reelección tras “comprar voluntades” a través de los diferentes problemas sociales que se han implementado durante su gestión de Gobierno.

“Yo no me voy a referir a los temas políticos, ya yo dejé las elecciones hacia atrás. Eso pasó y ya no tengo comentarios sobre eso. Yo pienso que por las ayudas sociales tenemos una diminución importante en la pobreza, como nosotros lo mostramos, que están al menor nivel de su historia, los niveles de pobreza y eso ha sido porque los programas sociales han sido exitosos; por lo tanto la parte de las elecciones tenemos que dejarla y ver entonces cómo podemos hacer ese gran pacto para que el país pueda seguir avanzando”, expresó Abinader durante La Semanal.

Con relación al llamado de protesta realizado por la Fuerza del Pueblo, partido encabezado por Fernández, de protestar en las calles en caso de que se realice una reforma constitucional, el reelecto mandatario indicó que le “extraña” esa decisión ya que entiende que su propuesta de modificación a la Carta Magna aportaría a la institucionalidad y democracia del país.

“Me extraña porque lo que hemos mencionado de reforma constitucional es básicamente para dos temas, para poner el candado, que eso se había hablado para que no venga, como dijo un expresidente, que no venga un Trujillo del siglo 21 a querer perpetuarse en el poder y segundo, también, para el tema del Ministerio Público independiente. Yo creo que esas son dos áreas donde se enriquecería la Constitución y mejoraría también nuestra democracia y la perfeccionaría”, manifestó el presidente, al tiempo que señaló que “todo el mundo tiene derecho a protestar”.

En torno a su pospuesta reunión con el presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente señaló que en ese encuentro le explicaría a Fernández su propuesta de un “pacto nacional” para “mejorar la calidad de vida” en República Dominicana.

“Antes de las elecciones yo hablé que nosotros tenemos que planificar entre todos, con el mayor consenso, el país que queremos; y no estamos hablando de solo reforma fiscal, yo no iba a hablar de reforma fiscal; yo iba a hablar de cuál es el camino, de hacía donde yo veo las diferentes reformas, entre ellos la constitucional, pero también la de seguridad social, nosotros tenemos que ponernos una meta de cuándo vamos a eliminar la pobreza absoluta de este país, yo quiero en estos cuatro años luchar para eliminar la pobreza de la República Dominicana. No es solo una reforma fiscal, es todo un pacto por el desarrollo de la República Dominicana y eso era lo que yo quería comunicarle”, explicó Abinader.

La pasada semana, la dirección política de la Fuerza del Pueblo decidió posponer el encuentro entre ambos, el cual estaba pautado para llevarse a cabo el domingo 2 de junio, hasta tanto no se evalúen los resultados obtenidos por ese partido durante las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo. La reunión fue pospuesta sin fecha.