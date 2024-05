Miembros del CP del PLD dice están preparadospara una reestructuración interna ante derrota electoral

Luego de la derrota que sufrió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el pasado proceso electoral, miembros del comité político aseguraron este lunes que están preparados para realizar una “reestructuración interna” que logre reconectar con la población dominicana.

Exactamente ocho días después de las elecciones congresuales y presidenciales celebradas en el país, la cúpula política está reunida en la Casa Nacional del PLD, donde algunos de los integrantes adelantaron antes de ingresar a esta convocatoria que están comprometidos con la renovación de toda la dirigencia partidaria.

El exprocurador de la República, Francisco Domínguez Brito, fue uno de los que resaltó el reto que tiene esta organización política para retomar la valoración de la sociedad dominicana.

Precisamente esto después de que el pasado candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, obtuviera 10.39% en los sufragios y redujera su posición a la tercera fuerza política del sistema político.

“El PLD tiene el reto nuevamente de conectar con la ciudadanía, de entrar en un proceso de reflexión, hacer un diagnóstico y observar, luego juzgar y finalmente actuar. Esa es nuestra prioridad en este momento. El PLD es un gran partido y nosotros vamos con la cabeza en alto”, expresó Brito.

Presidencia del PLD

En los últimos días, han surgido informaciones sobre corrientes peledeístas que demandan la renuncia del presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, para ser sustituido por otros dirigentes de la alta dirección.

Uno de los mencionados ha sido Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD, quien, respondiendo a preguntas de los medios de comunicación, aseguró que está concentrado en el fortalecimiento de la base política.

“Agradezco la valoración de los compañeros, creo que eso sería un máximo honor. Pero, estoy enfocado en el fortalecimiento del partido. Antepongo y depongo cualquier aspiración en aras de fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana”, dijo.

Sin embargo, precisó que, en el caso de ser necesario, está preparado para asumir cualquier reto en beneficio del PLD.

“Estoy dispuesto a librar cualquier batalla que sea necesaria para fortalecer el organismo al que pertenezco”, subrayó.

Por último, Jiménez reiteró que en esta etapa que sobrepasa el partido morado debe estar fiscalizado en la unidad, dejando a un lado las aspiraciones individuales.

“Creo que más que en una aspiración personal, nosotros tenemos que pensar y priorizar la organización. Se hacen necesario muchos cambios, la tercera derrota electoral dice que hay que cambiar muchas cosas”, afirmó.

“Falta de confianza”

Partiendo de su evaluación, José Dantes, también secretario de Asuntos Jurídicos del órgano, argumentó que uno de los aspectos que motivaron una reducida votación en favor del PLD en los comicios fue la falta de capacidad de los interlocutores para escuchar a los ciudadanos.

“Creo que queda claro que no hemos vuelto a conectar con la sociedad dominicana y creo que es por los interlocutores no lo están escuchando, porque quizás no han sido lo suficientemente capaces de convencer, generar la confianza que una vez sí tuvo este partido”, destacó.

Por esta razón, Dantes calificó como necesario pensar en implementar “nuevos discursos, nuevas voces y nuevas caras”, acotó Dantes, señalando que este proceso es la continuidad correspondiente a la renovación del PLD iniciada en 2020, después de la pedida del Poder Ejecutivo.

Iván Lorenzo, representante peledeísta en el Senado, se unió también a las afirmaciones de que el PLD realizará “lo que sea necesario para estar del lado del pueblo”.