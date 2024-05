Misterio sobre desaparición de Narcisazo persiste 30 años después

Un 26 de mayo de 1994 fue la última vez que se vio con vida al catedrático universitario y abogado, Narciso González Medina, mejor conocido como Narcisazo. Ya hace 30 años de su desaparición que todavía sigue envuelta en un velo de misterio.

Luz Altagracia Ramírez González, su esposa; Manuel Castaños, coordinador general del Frente Narciso González, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) lo recuerdan como un héroe, un defensor de los derechos humanos y una voz valiente que luchaba incansablemente a favor de la sociedad dominicana.

Nació el 29 de octubre de 1941 y su desaparición ocurrió durante uno de los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, la que fue calificada como forzosa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También escribió columnas donde expresaba su posición en contra de Balaguer.

Fue a la edad de 52 años cuando desapareció el educador, quien residía en la calle Luis Reyes Acosta número 305 del sector Villa María, en Santo Domingo.

Este caso fue calificado como un crimen por la CIDH en 2012, corte que condenó a República Dominicana por haber violado los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor González Medina.

El pasado jueves la UASD realizó un acto para recordar la dedicación y valentía del abogado y profesor universitario.

Rosalia Sosa, vicerrectora de la UASD, manifestó que está desaparición convoca a la sociedad a no olvidar y exigir justicia, describiendo a Narcisazo como un héroe.

Mientras el coordinador general del Frente Narciso González, Manuel Castaños, manifestó durante el acto que hoy en día no solo se conmemoran los 30 años de su desaparición forzada, sino también se reconoce a quienes de manera inquebrantable y sin aceptar chantajes se han mantenido desde ese 26 mayo de 1994 procurando la justicia necesaria en el caso Narciso González.

“Basta ya de impunidad, justicia por Narcisazo”, manifestó Castaños mientras dictaba un discurso en la conmemoración.

Además, dijo que los gobiernos pasados y el sistema de justicia no han dado respuestas a los familiares de Narcisazo. “Se han burlado de la familia, de las organizaciones, de las instituciones, de la UASD y toda la sociedad”, añadió.

Castaños también dijo que la justicia que están reclamando no es solo por Narcisazo. “Hay que entender, como decía el propio Narciso, ayer se llevaron a un obrero amigo mío y yo no dije nada, ahorita se llevaron a mi vecina y tampoco dije nada, hoy me llevan a mí y nadie dice nada”, agregó.

Resaltó que su desaparición fue por el simple hecho de no estar de acuerdo con los gobiernos y al sistema actual, “hace 30 años fue él, la sociedad no puede seguir callada ante esta realidad”.

Recordó que Narciso decía que no es lo mismo lamentar que reclamar, con lamentos no se resuelve nada, reclamando es como el pueblo logra su justicia.

Durante la actividad, Efraín Javier, presidente de la Federación de Profesores Universitarios, manifestó que la UASD debe reconocer el día y el nombre, exclamando que se conmemore el día de Narciso González.

El Centro Cultural Narciso González (CCNG) lleva ese nombre para honrar su memoria y continuar enalteciendo su legado y para que este se mantenga inalterable en la memoria de las presentes y futuras generaciones.