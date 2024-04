El tema de la educación suscita la réplica de las tres candidatas vicepresidenciales

La pregunta de “si tuviera la oportunidad de trazar una ruta de hacia dónde debería ir la inversión del gasto en educación para mejorar la calidad del sistema educativo, ¿qué propendería y por qué?,” encontró la réplica de las tres candidatas vicepresidenciales que participaron en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

La primera en replicar fue la candidata del Partido Fuerza del Pueblo, Ingrid Mendoza, quien indicó que los logros de los que hablaba Raquel Peña no se corresponde con la realidad que vive República Dominicana.

“El 60 por ciento de los niños menores de 10 años no comprenden lo que leen, nos prometieron banda ancha en todas las escuelas públicas y más tecnología y lo que hay son ahora mismo escuelas sin baños y sin los sanitarios y los lava manos necesarios”, dijo la viuda de Reinaldo Pared Pérez.

De igual forma, Zoraima Cuello, argumentó que a nivel general la educación en el país, más que un avance ha sido un retroceso.

Video La réplica de las tres candidatas vicepresidenciales es sucitada por el tema de la educación suscita



“La cobertura de niños de cero a dos años es de un 6.5 %, es decir cuántos niños tenemos fuera del aula, de tres a cinco años es de un 57%, es decir que estadísticamente cerca del 50% no tienen aula, la alfabetización ha retrocedido, ahora mismo nosotros lo dejamos en un 5.1, el nivel de analfabetismo y ha subido a un 6. 5, yo creo que no tenemos muchos logros que exhibir”, replicó Zoraima.

Ante los señalamientos de sus compañeras de debate, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, cuestionó que qué hicieron en educación los gobiernos anteriores al Partido Revolucionario Moderno.

“Realmente no sé de dónde se sacan esas estadísticas, pero la realidad que nosotros estamos logrando es otra, es verdad que es lento los progresos que podemos alcanzar en educación, todo el mundo que sabe que los cambios no se ven de hoy a mañana, sin embargo, los partidos políticos que han gobernado anteriormente nuestro país no sé qué hicieron en educación porque realmente eso es lo que estamos recibiendo, dos años de pandemia y queriendo realmente avanzar y estamos avanzando, pero ellos qué hicieron, durante esos años con el cuatro por ciento en educación”, dijo.