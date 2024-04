Sargento PN denuncia fue agredido por agentes de Migración tras ser confundido con un haitiano

Un sargento de la Policía Nacional denunció que fue agredido este lunes por tres agentes de la Dirección General de Migración, tras supuestamente haber sido confundido con un haitiano cuando se dirigía a un cuartel de Santiago.

Onesis Solís Contreras, de 29 años de edad, explicó que él se identificó como miembro de la uniformada en tres ocasiones, sin embargo, los agentes lo agredieron sin mediar palabras.

“Yo venía caminando por la Restauración con Antonio Guzmán, me paran tres de Migración, uno me agarró fuerte por el brazo y yo le dije yo soy policía, el otro viene y me agarra de nuevo y le dije oye yo soy policía, y me dio un golpe ahí (señala su costado derecho) y un palo en la cabeza y una trompada en la espalda”, expresó Solís.

Contreras indicó que luego de escuchar que este era un miembro de la Policía, los agentes se retiraron.

Un reporte de evaluación médica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indica que el sargento presenta equimiosis en la región frontoparietal de la cabeza y en la región costal derecha, excoriaciones apergaminadas tipo arrastre con edema y equimosis en región posterior del brazo derecho, además refiere dolor constante en región costal derecho.

El sargento Solís Contreras, quien lleva casi 10 años de servicio en el cuerpo de orden, se encuentra en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santiago interponiendo la querella con el número de ficha del vehículo donde se trasladaban los agentes de migración.

El hecho se registró aproximadamente a las ocho de la mañana en la calle Restauración con Antonio Guzmán de esta ciudad de Santiago, cuando el sargento se dirigía hacia el cuartel, ya que habría dejado su motor allá. Este no portaba el uniforme de la institución de orden.