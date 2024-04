"Yo no le creo nada", dice madre de Joshua Fernández sobre declaración de "El Dotolcito"

“Yo no le creo nada de lo que dijo. Yo lo que he visto es burlas”, dijo la madre del joven Joshua Omar Fernández Decena, Berlina Decena, al escuchar las declaraciones de Wesly Vincent Carmona durante su primera intervención ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Vicent Carmona, alias “El Doctolcito” lamentó la muerte del joven Joshua Omar Fernández durante un hecho ocurrido el 16 de abril de 2023 en un establecimiento de recreación nocturna situado como autor intelectual.

Sin embargo, Berlina reiteró no confiar en sus lamentos. Además, se mostró indiferente ante lo manifestado por “El Doctolcito”, quien indicó las inconformidades que ha vivido dentro del centro penitenciario Najayo Hombres, debido a que su fenecido hijo no se encuentra con vida.

“Él (Carmona) quiere salir de donde está. Cómo dice él, que no sabía lo que pasaba una persona presa que pasa mucho trabajo. Pero, él está pasando trabajo en vida, mi hijo no. Mi hijo no va a pasar trabajo mi hijo está eternamente enterrado…”, manifestó la madre de la víctima.

Mientras “El Doctolcito” declaró en frente de las diversas barras legales y el pleno del tribunal que no es culpable por la muerte de Joshua Fernández, la madre de la víctima rechazó al concluir la audiencia estas expresiones.

“Él dijo también que no es culpable (de matar a Joshua), pero si miramos todas las declaraciones del taxista si dicen que él estaba en el lugar, y las llamadas para que lo hicieran. A mí nadie me saca de ahí”, apuntó.

Mientras tanto, el pleno de Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por las juezas Claribel Nivar, Yisel Soto y Clara Sobeida, decidió, con la aprobación de las partes, recesar el juicio de fondo para el lunes 22 de abril a las 2:00 de la tarde, donde continuará el conocimiento del caso en el que también son imputados Alison de Jesús Pérez (El Chiquito) y Luis Troncoso (Luisito).